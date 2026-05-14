Çiftçilere Trafik Güvenliği Semineri

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çiftçilere yönelik trafik güvenliği semineri düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından düzenlenen seminerde çiftçilere, traktör ve tarım araçlarında güvenli sürüşün sağlanması, reflektör kullanımının yaygınlaştırılması ve olası trafik kazalarının önlenmesiyle ilgili eğitim verildi.

Programda gece trafikte görünürlüğün artırılması amacıyla reflektör kullanımının önemine dikkat çekildi, hız kurallarına uyulması, aşırı yük taşınmaması, araç bakımlarının düzenli yapılması ve emniyet kurallarına riayet edilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Seminere, Harran İlçe jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Yapıcı ile jandarma trafik ekipleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı