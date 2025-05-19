Çiftçilerin Yükünü Hafifleten Tırpantör - Son Dakika
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Çiftçilerin Yükünü Hafifleten Tırpantör

Çiftçilerin Yükünü Hafifleten Tırpantör

Yüksek mühendis Can Kahveci, uzaktan kumandalı tırpan makinesiyle çiftçilerin işini kolaylaştırıyor.

19.05.2025 13:27
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GÖKHAN YILMAZ/MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde uzaktan kumandalı tırpan makinesi geliştiren yüksek mühendis ve yazılımcı Can Kahveci, zor ve eğimli arazilerde çiftçinin çalışmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Çocukluk ve gençlik yıllarında fındık bahçelerinde ailesine yardımcı olmak için çalışan 33 yaşındaki Kahveci, üniversite eğitiminin ardından kendi firmasını kurdu. Çiftçileri zorlayan tırpan işini kolaylaştırmak için yeni ürün geliştirmeye karar veren Kahveci, 7,5 yıl süren planlama ve AR-GE çalışmasının ardından "tırpantör" adını verdiği aracı geliştirdi.

Zor ve eğimli arazilerde dayanıklılık testleri yapan Kahveci'nin geliştirdiği cihaz, arazi yapısına göre şekil alabiliyor. Farklı hız ayarlarına sahip makine, 25 santimetre yüksekliğe kadar tırpan yapabilmenin yanı sıra 4x4 özelliğiyle de rampalarda kolaylıkla kullanılabiliyor.

Uzaktan kumanda özelliğiyle ileri yaştaki çiftçilere yorulmadan çalışma imkanı sunan makinenin patentini alan Kahveci, geliştirilebilir özelliğe sahip cihaz sayesinde çiftçinin iş yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

"Neye ihtiyaç olduğunu bildiğim için makinemizi ona göre tasarladım"

Göktepe Mahallesi sakini Kahveci, AA muhabirine, fındık bahçelerinde ailesine yardımcı olmak için çocuk yaşlardan bu yana yaptığı tırpanın çok zahmetli bir iş olması nedeniyle bu aracı geliştirme kararı aldığını anlattı.

"Tırpantör" ismini verdiği ürünün en büyük özelliklerinden birinin yokuşlara rahatlıkla çıkabilmesi olduğuna değinen Kahveci, yokuş ve setlerde verimli çalışmayacağından paletli üretim yapmadığını belirtti.

Kahveci, 4x4 özelliği sayesinde aracın yokuşlarda patinaj çekmeden, yuvarlanmadan tırpan yapabildiğini aktararak, "Makinemiz otun yüksekliğine göre ayarlanabiliyor. 25 santimetreye kadar kalkabildiği gibi tabiri caizse yeri kazıttıracak seviyede de gidebilir. Bıçak boyları da uzatılabilir. Arkası ve önü ayrı basılabilir. Yani arkası basıldığında önü havada gidecek şekilde tırpan yapılabilir. Aynı şekilde tam tersi de yapılabilir. Neye ihtiyaç olduğunu bildiğim için makinemizi ona göre tasarladım." diye konuştu.

Makinenin dikende, sert malzemelerde tıkanma yapmadığını, bıçakların merkezkaç kuvvetiyle çalıştığından sert cisme geldiğinde kendini koruduğunu ve zarar vermediğini dile getiren Kahveci, aracının halihazırdaki en büyük tırpan motorunun 4 katı büyüklüğünde motorlara sahip olduğunu, isteğe göre hızlı ve yavaş seçeneklerde kullanılabileceğini ifade etti.

Kahveci, ürün ortaya çıkarabilmenin zorluğunun altını çizerek, destek verildiği takdirde daha özgün ve geliştirilebilir işler ortaya koyabileceğini sözlerine ekledi.

Göktepe Mahallesi Muhtarı Habib Aktay da makineyi fındık bahçelerinde, eğimli arazilerde denediklerini aktararak, "Çok verimli, çiftçinin ve fındıkçının dostu bir makine. Oturduğumuz yerden kumandayla hiç yorulmadan tırpanımızı yaptık. Çok memnunuz. Büyüklerimiz sırtına tırpan makinesi alıp sıcakta uğraşıyordu, şimdi hiç uğraşmayacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çiftçilerin Yükünü Hafifleten Tırpantör - Son Dakika

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