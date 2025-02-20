Çiftçiye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması - Son Dakika
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Çiftçiye 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması

Bursa'da çiftçi Sinan Çiftçi, eleştirileri nedeniyle 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanacak.

20.02.2025 11:22
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Haber: Çağatan AKYOL

(İSTANBUL) - Bursa Karacabey'de çiftçilik yapan Sinan Çiftçi isimli yurttaş hakkında, geçen yıl ağustos ayında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı ve bir bölümü Tiktok isimli sosyal medya uygulamasında yayınlanan "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" şeklindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Çiftçi, hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezası istendi.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Akhisar köyünde tarım ile uğraşan Sinan Çiftçi, geçen yıl ağustos ayında diğer çiftçiler gibi sıkıntılarını ANKA Haber Ajansı'na anlatmıştı. Ürünlerinin tarlada kaldığını belirten Çiftçi, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladıktan sonra "Bugün çiftçinin anası ağlıyor" ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamaları nedeniyle Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Çiftçi hakkında "Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici beyanlarda bulunarak saldırılarda bulunduğu" iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianemade, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması yöneltilen Çiftçi'nin 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Çiftçi hakkında "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmayı" düzenleyen TCK'nın 53. maddesinin de uygulanması talep edildi.

Hakkında yöneltilen suçlamaya ilişkin konuşan Sinan Çiftçi, "Çiftçinin, üreticinin alın terinin hakkını savunmanın suç olduğu şaka gibi bir dönemde yaşıyoruz. Siyasi parti liderleri, gazeteciler içeride. Kim konuşuyorsa, kim eleştiriyorsa içeride. Benim suçum ne? Yazın 40 derece sıcakta tarlada çalışıp gözü gibi bakıp büyüttüğü domatesi, karpuzu tarlada kalan ve bir dönümde en az 20 bin lira zarar eden çiftçinin hakkını savunmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Karacabey, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Tarım, Bursa, Son Dakika

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