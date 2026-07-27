Çiftçiye İcra Şoku: Yeşil Domatesler Haciz Edildi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Antalya'nın Serik ilçesinde bir üreticinin henüz dalında olgunlaşmamış, yeşil haldeki domateslerinin icradan satışa çıkarılmasına tepki göstererek, "Çiftçimiz borç altında ezilirken, icra memurları artık seralara girip daha yeşil olan, hasat edilmemiş ürüne haciz koyar hale geldi. Daha önce farklı bir ilde borcu nedeniyle güvercinlerin dahi haczedildiği bir ülkede şimdi de çiftçinin dalındaki yeşil domatesi icralık oluyor" dedi.

Gürer, yaptığı açıklamada, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir vatandaşın güvercinlerine borcu nedeniyle haciz uygulandığını hatırlattı. Gürer, şunları kaydetti:

"O dönemde vatandaşın evinde haczedilecek bir şey bulamayınca güvercinlerine haciz uygulandı. Dumanlı, beyaz, Arap, deve tüylü güvercinler… Hepsi tek tek değer biçilip satış listesine konuldu. Resmi kayıtlarla sabit. Haciz, güvercinden sonra şimdi de çiftçinin tarladaki henüz olmamış yeşil domatesine kadar geldi.

Tarım kesimi bankalar ve finans kuruluşlarına 1 trilyon 439 milyarı aşan borçları ile tarihin en büyük borçlanma sürecini yaşıyor. Üretimde girdi maliyetlerinin artması ve ürün üreticideyken değer bulmaması borcu öderken zorlanmaya neden oluyor. Tarla, traktör, ev eşyaları yanında çiftçinin dalındaki yeşil domates dahi icralık oluyor. Çiftçinin henüz hasat etmediği ürününe kadar durumun gelmesi önlem gerektiriyor."

"ÇİFTÇİNİN DALINDAKİ ÜMİDİNE HACİZ GELMESİ İBRETLİK"

Antalya Serik'te 4,5 dekarlık serada üretim yapmaya çalışan bir çiftçinin karşılaştığı durumu aktaran Gürer, "Bilirkişi raporlarına yansıyan durum üzücü ve düşündürücüdür. Üreticimiz gecesini gündüzüne katmış, şubat ayında dikimini yapmış, gübresini, ilacını, suyunu binbir güçlükle temin edip serasına bakmış. Ancak tarlada tek bir domates bile toplanmadan, henüz ürün büyüme ve olgunlaşma aşamasındayken icra tespiti yapılıyor. Çiftçinin dalındaki ümidine, henüz toplanmamış 36 ton yeşil domatesine el konması ürünün gereken değerle satılmasının da önünü kesebilir. Üreticinin alın teri ve emeği daha pazara inmeden haciz kıskacına kalması ibretlik bir durum" dedi.

"SERADAKİ DOMATESE KADAR İCRA GELİRSE SIKINTILAR DAHA DA ARTAR"

Gürer, tarımsal üretimin her geçen gün artan girdi maliyetleri nedeniyle sorunlu hale geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gübre, yem, su, mazot, ilaç ve elektrik fiyatları katlanarak artarken tarım kesimi ürünü satıp borcunu ödeyemez duruma sürükleniyor. Tarımsal üretim ani hava değişimleri etkisiyle don, sel, hastalık ve kuraklık riski taşırken bir de üstüne günlük fiyat dalgalanmalarıyla boğuşan üreticiye icra da bel büktürüyor. Bilirkişi raporunda dahi ürünün fiyatının günlük değiştiği, risk barındırdığı açıkça belirtilmesine rağmen, daha toplanmamış domates üzerinden hesaplar yapılıp icra satışı planlanıyor. Alıcı gelip ürünü tarladan toplayacakmış. Peki, aylarca o seraya emek veren çiftçimiz ne olacak? Çiftçiyi toprağa küstürürseniz, seradaki yeşil domatese kadar icra getirirseniz sıkıntılar artar.

Çiftçinin, üreticinin emeğinin, üretiminin ve geleceğinin haciz yoluyla sıkıntıya sokulmasından vazgeçip tarım kesimine gerekli destek verilmelidir. Üreticiyi borçlandırıp sonra da alın terine karşılığını alması sağlamak yerine ödeyemediği borçlardan dolayı el koymak tarım politikası değildir.

Tarımsal kredi borçlarının faizleri derhal silinmeli, ana para makul bir süreye yayılmalıdır. Ek kredi desteği verilmelidir. Üreticiye icra memuru değil, destek ve teşvik sağlanmalıdır."