Çifteler'de Aile İçi Şiddet ve Güvenlik Seminerleri - Son Dakika
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Çifteler'de Aile İçi Şiddet ve Güvenlik Seminerleri

Çifteler'de jandarma tarafından öğrencilere ve velilere güvenlik ve aile içi şiddetle mücadele semineri verildi.

21.02.2025 12:46
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Çifteler ilçesinde öğrencilere, velilere ve vatandaşlara yönelik seminerler gerçekleştirildi.

Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla Çifteler Ortaköy Ortaokulu ve Cengiz Dağcı İlkokulu öğrencilerine "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ve trafik kuralları anlatıldı.

Söz konusu faaliyette ayrıca jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilendi, meslek tanıtımı yapıldı.

Öğrencilerin velileri ile mahalle sakinlerine yönelik icra edilen seminer faaliyetinde ise Kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES), erken yaşta zorla evlendirme ile mücadele, siber farkındalık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak tedbirler, trafik kuralları, emniyet kemeri ve koruyucu tertibatların kullanılmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çifteler'de Aile İçi Şiddet ve Güvenlik Seminerleri - Son Dakika

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