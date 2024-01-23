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ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' cezaevinde 30 kilo verdi - Son Dakika
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ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' cezaevinde 30 kilo verdi

ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın'ın avukatı Mehmet Keske, müvekkilinin yargılandığı davada şikayetçilerin zararlarının 70 milyon 514 bin TL olduğunu belirtti. Keske, müvekkilinin dolandırmak kastı ile hareket etmediğini ve sahip olduğu şirketlerin mal varlığının yüksek olduğunu açıkladı.

23.01.2024 - 16:30,
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ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan Aydın'ın 30 kilogram verdiği öğrenildi. Aydın'ın avukatı Mehmet Keske yazılı açıklama yaptı. Keske, Müvekkilim yargılanmış olduğu davada şikayetçilerin zararlarının bilirkişi raporlarına göre 70 milyon 514 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Bu zararları karşılayacak şirketlerin birçok mal varlığı vardır. Aslında müvekkilimin dolandırmak kastı ile hareket etmediği sabittir. Müvekkilim Mehmet Aydın'ın sahip olduğu şirketlerin mal varlığı çok yüksektir bilgisini verdi.

ÇİFTLİK Bank\'ın kurucusu \'Tosuncuk\' cezaevinde 30 kilo verdi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' cezaevinde 30 kilo verdi - Son Dakika
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