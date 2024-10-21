Çiftlikte Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiftlikte Cinayet Davası Başladı

Adana'da çiftlikte av tüfeğiyle iş arkadaşı Gülsever'i öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

21.10.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki çiftlikte birlikte çalıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Dörtağaç Mahallesi'ndeki çiftlikte Ramazan Gülsever'in (27) öldürülmesine ilişkin Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık E.B. (69) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatları ve müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık, savunmasında, birlikte çalıştığı Gülsever'in kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Bahçede çalıştığım sırada yanıma gelip bana tokat attı. Korkutmak için tüfekle ateş ettim. Öldürme amacım yoktu." dedi.

Gülsever'in kardeşi M. Gülsever ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Öğrendiğim kadarıyla olay günü sanık ve ağabeyim para meselesi nedeniyle tartışmışlar. Ağabeyim sanığa hakaret etmemiş. Çiftliğin başka işleri için oradan ayrılmaya çalışırken cinayet gerçekleşmiş." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısının görüşü ile avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, E.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Dörtağaç Mahallesi'ndeki çiftlikte 8 Kasım 2023'te, iş arkadaşı Gülsever'i av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan E.B. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, Güncel, Seyhan, Tarım, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftlikte Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
15:46 Büyükçekmece’de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar şüpheleri artırdı Büyükçekmece'de bebeklerin defnedildiği mezarlıklar şüpheleri artırdı
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
14:00 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm anını anlattı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
03:29 İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
01:32 Kastamonu’da korkunç olay Annesini öldürüp intihar etti Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 17:52:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çiftlikte Cinayet Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.