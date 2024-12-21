Çığ Düşmesi: Emre Yazgan Yaşama Döndü - Son Dakika
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Çığ Düşmesi: Emre Yazgan Yaşama Döndü

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği düşünülen Emre Yazgan, doktorlarca hayata döndü.

21.12.2024 14:16
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklanan milli sporcu Emre Yazgan'ın doktorlar tarafından hayata döndürüldüğünü, yoğun bakım servisinde vücut sıcaklığının belli bir seviyeye getirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Vali Çiftçi, yaptığı açıklamada, Palandöken Dağı'nda antrenman yaptıkları sırada üzerlerine çığ düşen sporcuların sağlık durumu hakkında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi doktorlarından bilgi aldığını söyledi.

Hayatını kaybettiği açıklanan Emre Yazgan'ın doktorlar tarafından yaşama döndürüldüğünü belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Doktorlarımızın bana ifade ettiği, şu an müdahalenin yoğun bakımda devam ettiği yönünde. Vücut sıcaklığını belli bir seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmanın da 2 ila 5 saat arasında sürebileceğini, şu anda Allah'tan ümit kesilmediğini, müdahalenin devam ettiğini söylediler."

Çiftçi, olayda yaralanan 5 sporcudan birinin Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan olduğunu ve tedavisine aynı hastanede devam edildiğini bildirdi.

Yaralı diğer 3 sporcunun Erzurum Şehir Hastanesi'nde müşahede altında tutulduğunu anlatan Çiftçi, sağlık durumları iyi olan sporcuların akşam saatlerinde taburcu edilmelerini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çığ Düşmesi: Emre Yazgan Yaşama Döndü - Son Dakika

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