Çığda Yaralanan Judo Sporcuları Taburcu Oldu

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Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının kondisyon depolamak için Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde yaptıkları yürüyüş sırasında meydana gelen çığ sonucu yaralanan ve Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sporcuların tedavileri tamamladı.

Sporculardan Ali Bozkurt, Hilmi Mucik, Berkay Aydın ve Yunus Yazgan, hastanelerdeki son kontrollerinin ardından taburcu edildi.