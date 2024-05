Çiğli Belediye Başkanı 1 Mayıs'ta Çalışanlarla Buluştu

Güncel

(İZMİR) - Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediye çalışanları ile bir araya geldi, onlarla sohbet edip halay çekti. Başkan Yıldız, "Birlikte çalıştığım ve ürettiğim kıymetli mesai arkadaşlarımın haklarının iyileştirilmesini, emeğinin karşılığı olan maaşı zamanında ve eksiksiz almasını sağlayacak bir mali politika hedefimiz var. Bunun için sizlerle beraber her mücadeleyi vermeye hazırız. Her şartta, işçinin ve emeğin yanında olacağım" dedi.

Çiğli Belediyesi önündeki kutlamalar öncesinde, 1 Mayıs 1977 günü Taksim Meydanı'nda kutlanan İşçi Bayramı'nda hayatını kaybeden 34 kişi anısına saygı duruşunda bulunuldu. 'Her yer Taksim, her yer direniş', 'İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız', 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganlarının atıldığı kutlamalara, CHP ve EMEP ilçe örgütleri ile sendika temsilcileri katıldı.

"1 MAYIS'LAR DAİM OLSUN"

Çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan ve her zaman işçinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Emekçi dostlarım, mesai arkadaşlarım alın terinizin ve emeğinizin bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs'lar kutlu olsun. Benim için en önemli şey; yan yana durduğum, birlikte çalıştığım, ürettiğim, kıymetli mesai arkadaşlarımın haklarının iyileştirilmesi ve emeğinin karşılığı olan maaşını zamanında ve eksiksiz almasını sağlayacak bir mali politikaydı. 1 Mayıs'ta bu hedefimi tekrar ediyorum. Bunu sağlamak için belediyemizde sizlerle beraber her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Bilin ki, her zaman işçinin ve emeğin yanındayım. 1 Mayıs'ınız ve dayanışmanız kutlu olsun. Sizinle olduğum için çok mutluyum, 1 Mayıs'lar daim olsun, yaşasın 1 Mayıs" diye konuştu.

CAFER KONCA: "ACILARIMIZ VE GÖZYAŞLARIMIZ AYNI"

Kutlamalara katılan DİSK'in önceki dönem Genel Sekreteri Cafer Konca, "Bu adaletsiz ve hukuksuz düzeni alaşağı etmenin yolu birlikte hareket etmekten, direnmekten ve mücadeleden geçer. Selam olsun Abdullah Baştürk'e, Kemal Türkler'e ve 15-16 Haziran'ları yaratanlara. Bizim siyasi görüşlerimiz farklı olsa da acılarımız ve gözyaşlarımız aynıdır. Onun için kendi bireysel kaygılarımızı, kavgalarımızı bir kenara bırakıp bu köhneleşmiş düzeni alaşağı etmek için beraber olmalıyız" ifadelerini kullandı.

BARIŞ OKUR: "KADROLAŞMA HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Çiğli Belediyesi'nde örgütlü olan DİSK 8 No'lu Şube Yönetim Sekreteri Barış Okur ise hükümete seslenerek işçilerin taleplerini hatırlattı. Okur, "Şu anda İstanbul'da Anayasa Mahkemesi'nin iznine rağmen Taksim Meydanı'nda kutlamalara izin verilmiyor ama biz oraya yürüyen binlere buradan selam gönderiyoruz. Yüksek enflasyon yüzünden her gün yoksullaşıyoruz, çalışanlar açlık sınırının bile altındaki asgari ücrete mahkum ediliyor. Bu da yetmezmiş gibi kıdem tazminatımız kuşa döndürülüyor ve tazminatımıza göz koyuluyor. Mücadelemiz sadece ekmek mücadelesi değil; demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesi. Kamuda çalışan işçiler olarak kadrolaşma hakkımızı istiyoruz" dedi.