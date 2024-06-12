Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediye meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Yıldız Atatürk mozolesine çelenk sundu, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

12.06.2024 16:46
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(İZMİR)- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediye meclis üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Yıldız Atatürk mozolesine çelenk sundu, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Yıldız Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu, ardından saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Yıldız, şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin Aziz Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Bugün 'Ey Türk İstikbalinin Evladı' şiarıyla manevi huzurlarınızda bulunmanın sevinç ve gururu içerisindeyim. Milletimizin en büyük eseri olan Cumhuriyetin bir evladı olarak, yine milletimizin takdiriyle 37 yaşında Çiğli Belediye Başkanı seçilerek, meclis üyelerimiz ile beraber huzurunuza geldik. Ülkemize olan sevginiz, geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, eserleriniz ve devrimleriniz her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Milletimizin bizlere verdiği görev ve sorumluluk bilinciyle tek idealimiz sizin yol göstericiliğinizde Çiğlimizi hak ettiği hizmetle buluşturmak olacaktır."

Başkan Yıldız İnönü'yü de unutmadı

Başkan Onur Emrah Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı, ilk Başbakanı ve CHP Genel Başkanlığı görevlerini üstlenmiş İsmet İnönü'yü de unutmadı. Başkan Yıldız, Anıtkabir'de yer alan İnönü'nün kabrini ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir ziyaretinde Başkan Yıldız'a belediye meclis üyeleri ile CHP Çiğli İlçe Örgütü de eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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