Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Öğretmenler Günü\'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı

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(İZMİR)- 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Eğitim ve sanat, toplumumuzun geleceği için çok önemli. Öğretmenlerimizin katkılarıyla Çiğli'yi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Başkan Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) ve Kültür Sanat Kurslarının öğretmenleriyle Akvaryum Kafe ve Restoran'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yıldız, öğretmenlere verdikleri emekler için teşekkür etti. Öte yandan kahvaltıda, yapılacak eğitim projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Yıldız, daha sonra Çiğli'deki öğretmenlerle, düzenlenen kokteylde buluştu.

İlk dans Yıldız çiftinden

Öğretmenler için düzenlenen gecede Başkan Yıldız, açılış dansını kendisi de bir öğretmen olan eşi Gamze Yıldız ile yaptı. Ardından Yıldız çifti öğretmenler ile beraber halay çekti ve tek tek tüm masaları ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti.

Başkan Yıldız: "ÇİBEM ile çocuklarımızın yanındayız

Başkan Onur Emrah Yıldız, ÇİBEM dershanesinin önemine dikkat çekerek, ÇİBEM'in hem öğrencilere hem de atanamayan öğretmenlere sunduğu fırsatlarla ilgili şunları söyledi:

"Ülkemizde öğretmenlerimizin kıymetinin bilinmediği bir zamanda yaşıyoruz. ÇİBEM'de öğretmenlerimize istihdam imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vererek, fırsat eşitliğini sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizi bir adım daha önce çıkarmak için uğraşıyoruz."

"Bir toplum ancak eğitim ve sanat ile gelişir"

Eğitim ve sanatın bir toplumun gelişmesindeki önemine vurgu yapan Başkan Yıldız, "Bir toplum gelişecekse bu ancak eğitim ve sanat ile olur. Karanlığı yenmemizi sağlayacak en güçlü şey eğitimdir. Dershanemizde daha fazla öğrenciye destek olmak amacıyla çalışmalar yürüteceğiz. Belediye olarak asli görevimiz dar gelirli öğrencilerimize destek olmaktır. Bizim öğrencilerimizi desteklememiz gerekiyor. Ekonomik koşulları iyi olmadığı için dershaneye gelen öğrencilere manevi olarak da sahip çıkılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma vurgusu"

Zararlı madde kullanımının küçük yaşlara düştüğüne dikkat çeken Yıldız, "Bu durumu engellemek için çocuklarımıza manevi olarak sahip çıkıp belediyenin ne imkanı varsa kullanacağız. Dershanemizi daha da geliştirmek, kapasitesini artırmak için çalışıyoruz ve durmadan çalışacağız. Gençlerin eğitimine katkı sağlarken, onları zararlı alışkanlıklardan korumak da oldukça büyük bir öneme sahip" dedi.

"Öğretmen yol gösterici, hayatı değiştirip dönüştürendir"

Akşamki öğretmen buluşmasında ise öğretmenlerin yol gösterici olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız, "Bir öğretmen bir insanın hayatını şekillendirendir. Öğretmenler sadece bilgi aktaran değil, hepimizin hayatını değiştiren ve dönüştürenlerdir. Kitlendiğimiz noktalarda bize bir anahtar vererek, hayatımızı değiştirdiler. Bizler gerçekten de öğretmenlerimizin eserleriyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.