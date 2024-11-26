Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Öğretmenler Günü\'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim ve sanatın toplumun gelişimindeki önemine dikkat çeken Yıldız, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik projeler geliştirdiklerini belirtti.

26.11.2024 16:22  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Eğitim ve sanat, toplumumuzun geleceği için çok önemli. Öğretmenlerimizin katkılarıyla Çiğli'yi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Başkan Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) ve Kültür Sanat Kurslarının öğretmenleriyle Akvaryum Kafe ve Restoran'da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yıldız, öğretmenlere verdikleri emekler için teşekkür etti. Öte yandan kahvaltıda, yapılacak eğitim projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Yıldız, daha sonra Çiğli'deki öğretmenlerle, düzenlenen kokteylde buluştu.

İlk dans Yıldız çiftinden

Öğretmenler için düzenlenen gecede Başkan Yıldız, açılış dansını kendisi de bir öğretmen olan eşi Gamze Yıldız ile yaptı. Ardından Yıldız çifti öğretmenler ile beraber halay çekti ve tek tek tüm masaları ziyaret ederek öğretmenlerle sohbet etti.

Başkan Yıldız: "ÇİBEM ile çocuklarımızın yanındayız

Başkan Onur Emrah Yıldız, ÇİBEM dershanesinin önemine dikkat çekerek, ÇİBEM'in hem öğrencilere hem de atanamayan öğretmenlere sunduğu fırsatlarla ilgili şunları söyledi:

"Ülkemizde öğretmenlerimizin kıymetinin bilinmediği bir zamanda yaşıyoruz. ÇİBEM'de öğretmenlerimize istihdam imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vererek, fırsat eşitliğini sağlıyoruz. Biz öğrencilerimizi bir adım daha önce çıkarmak için uğraşıyoruz."

"Bir toplum ancak eğitim ve sanat ile gelişir"

Eğitim ve sanatın bir toplumun gelişmesindeki önemine vurgu yapan Başkan Yıldız, "Bir toplum gelişecekse bu ancak eğitim ve sanat ile olur. Karanlığı yenmemizi sağlayacak en güçlü şey eğitimdir. Dershanemizde daha fazla öğrenciye destek olmak amacıyla çalışmalar yürüteceğiz. Belediye olarak asli görevimiz dar gelirli öğrencilerimize destek olmaktır. Bizim öğrencilerimizi desteklememiz gerekiyor. Ekonomik koşulları iyi olmadığı için dershaneye gelen öğrencilere manevi olarak da sahip çıkılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma vurgusu"

Zararlı madde kullanımının küçük yaşlara düştüğüne dikkat çeken Yıldız, "Bu durumu engellemek için çocuklarımıza manevi olarak sahip çıkıp belediyenin ne imkanı varsa kullanacağız. Dershanemizi daha da geliştirmek, kapasitesini artırmak için çalışıyoruz ve durmadan çalışacağız. Gençlerin eğitimine katkı sağlarken, onları zararlı alışkanlıklardan korumak da oldukça büyük bir öneme sahip" dedi.

"Öğretmen yol gösterici, hayatı değiştirip dönüştürendir"

Akşamki öğretmen buluşmasında ise öğretmenlerin yol gösterici olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız, "Bir öğretmen bir insanın hayatını şekillendirendir. Öğretmenler sadece bilgi aktaran değil, hepimizin hayatını değiştiren ve dönüştürenlerdir. Kitlendiğimiz noktalarda bize bir anahtar vererek, hayatımızı değiştirdiler. Bizler gerçekten de öğretmenlerimizin eserleriyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Kültür Sanat, Eğitim, Güncel, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
15:47 Lübnan Dışişleri Bakanı’ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail’in Lübnan Dışişleri Bakanı'ndan ateşkes umudu: Nihai karar İsrail'in
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
22:48 Ukrayna’dan misket bombalı saldırı Ukrayna'dan misket bombalı saldırı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
22:02 Trabzonspor, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti Trabzonspor, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
21:42 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
21:10 Aliağa’daki Tüpraş Rafinerisi’nde patlama Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
21:08 Ümit Karan’ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu Ümit Karan'ın eşi benzeri görülmemiş Semih Kılıçsoy eleştirisi olay oldu
21:05 Kadınlar 25 Kasım’da İstanbul’da Eylemde Kadınlar 25 Kasım'da İstanbul'da Eylemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 16:40:26. #1.11#
SON DAKİKA: Çiğli Belediye Başkanı Yıldız, Öğretmenler Günü'nde Eğitimin Önemine Vurgu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.