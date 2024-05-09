Çiğli Belediyesi Anneler Günü Kermesinde İş Sözü Verdi - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Anneler Günü Kermesinde İş Sözü Verdi

Çiğli Belediyesi Anneler Günü Kermesinde İş Sözü Verdi

Çiğli Belediyesi'nin Anneler Günü kapsamında düzenlediği kermesin açılışında, yoksul ve engelli çocuğu olan 26 kadına iş sözü verildi.

09.05.2024 17:08  Güncelleme: 17:37
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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi'nin Anneler Günü kapsamında düzenlediği kermesin açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yoksul ve engelli çocuğu olan 26 kadına iş sözünü yineleyerek kriterleri açıkladı. Yıldız, "26 mahalleden engelli çocuğu olan birer annemizi belediyede istihdam edeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesi'nin Anneler Günü kapsamında kermes düzenledi. Anneler Günü etkinlikleri kapsamında açılışı gerçekleşen kermese Başkan Onur Emrah Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar, Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli İlçe ve Kadın Kolları yönetimi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kursiyerleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yıldız, kermesin açılışını eşi Gamze Yıldız ile birlikte gerçekleştirdi. Tüm stantları tek tek gezen Başkan Yıldız, vatandaşlar ile sohbet ederek, fotoğraf çektirdi ve stantlardan alışveriş yaptı.

TÜM ÜRÜNLER EL EMEĞİ

Kadınların evlerinde veya Çiğli Belediyesi kurslarında ürettiği el emeği ürünlerin yer aldığı kermeste; çanta, lif ve deri ürünler, şal, takı, ev tekstili, amigurumi oyuncak, mum, konserve ve reçel gibi ürünler yer aldı. Kadınların aile ekonomisine katkı sunmak ve annelerine hediye almak isteyen vatandaşlar, 11 Mayıs Cumartesi Gününe kadar kermesten alışveriş yapabilecek.

"ANNELERİMİZİN YANINDA DURACAĞIZ"

Kadınların her zaman yanlarında olacaklarını ve destekleyeceklerini vurgulayan Başkan Yıldız, şunları söyledi:

"Teknolojinin çığır açtığı ve küreselleştiği günümüz dünyasında sosyal etkinlikler önemini korumaya devam ediyor. Bu tür etkinliklerin de ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çiğli Belediyesi olarak, her daim sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi hem İzmir'e hem de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atacağız. Öncelikle unutmamalıyız ki her birimiz birer engelli adayıyız. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları olarak her daim vatandaşlarımızın yanında duracağız. Yoksul, dar gelirli, işçi, emekçi ve kadınlara destek olmayı bir asli görev kabul ederek çalışacağız. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü kendimize şiar edinerek yol yürüyoruz. Çiğli'nin 26 mahallesinde birer komisyon kuracağız. Özellikle yatalak ve engelli kardeşlerimizin annelerinin yanında olabilmek için çalışacağız. Engelli ve yatalak çocuğu olan, dar gelirli, hiçbir sosyal güvencesi ve emekli olma şansı bulunmayan; tapusu ve malı mülkü olmayan annelerimizi tespit ederek belediyemizde istihdam edeceğiz. Böylece 26 annemize iş imkanı sunmuş olacağız. Bu uygulamayı Çiğlimizden başlatacağız ve Türkiye'de rol model olacağız. Kadın insandır, erkek insanoğlu. Biz insanoğulları olarak bizi dünyaya getiren annelerimizin yanında duracağız. Şimdiden tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Anneler Günü Kermesinde İş Sözü Verdi - Son Dakika

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