Madımak'ta Yitirilen Canlar Çiğli'de Anıldı

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren aydın, sanatçı ve yurttaşları düzenlediği programla andı. Şair ve yazar Hidayet Karakuş'un anlatımı ile şiirlerinin eşlik ettiği programda türküler, ortak hafızanın ve dinmeyen acının sesi oldu.

Anma programına Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve ilçe yönetimi, CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları Başkanı Necla Dülgeroğlu ve yönetimi, CHP Çiğli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Eroğlu ve yönetimi, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILDIZ: "2 TEMMUZ, KARANLIK İLE AYDINLIĞIN MÜCADELESİNİN SİMGESİDİR"

Anma programında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, her 2 Temmuz'da aynı acıyı yeniden yaşadıklarını belirterek, "2 Temmuz, karanlık ile aydınlığın mücadelesini simgeliyor. Sanatın, düşüncenin ve insanlığın hedef alındığı bu katliamı asla unutmayacağız. İnancı istismar ederek canlarımızı aramızdan alan karanlık anlayış karşısında, eşitlikten, kardeşlikten, barıştan ve laik Cumhuriyet değerlerinden yana durmaya devam edeceğiz. Bizi korkutabileceklerini sananlar bilsin ki; bu ülkenin aydınlık yüzleri dün olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızın anısını yaşatmayı ve adalet talebini büyütmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ERKAN AKAR: "MADIMAK'TA YALNIZCA İNSANLAR DEĞİL, VİCDAN DA YAKILDI"

CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ise konuşmasında 2 Temmuz 1993'ün Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade etti. Akar, "Madımak'ta yalnızca 33 aydınımız ve sanatçımız değil; düşünce özgürlüğü, laiklik, birlikte yaşama kültürü ve vicdan da yakıldı. Aradan geçen yıllar acıyı azaltmadı, adalet arayışını daha da büyüttü. Unutulan her acı, benzer karanlıkların önünü açar. Sivas Katliamı insanlığa karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Bu nedenle adalet talebimizi ve ortak yaşam mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

KATLİAMIN TANIĞI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

Katliamın yaşandığı gün 13 yaşında olan ve olaylara Sivas'ta tanıklık eden Emine Duran da anma programında yaşadıklarını gözyaşları içinde paylaştı. O günü her anlattığında aynı acıyı yeniden yaşadığını dile getiren Duran, çocuk yaşta tanık olduğu vahşetin hafızasından hiç silinmediğini belirterek, gelecek kuşakların bir daha böylesi acılar yaşamaması temennisinde bulundu.

Program, Madımak'ta yaşamını yitiren canlar için okunan şiirler ve seslendirilen türküler eşliğinde duygu dolu anlara sahne olurken, katılımcılar adalet, demokrasi ve barış mücadelesini büyütme mesajı verdi.