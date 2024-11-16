Çiğli Belediyesi\'nden Çevre Düzenleme Çalışmaları

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(İZMİR)- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Biz, öncelikle ve kısa sürede ilçemizin geneline yansıyacak düzenlemelerimizi yaptık. Sorunlarımızı çözen; kent kimliğini ve prestijini güçlendirecek her yatırımımız, ilçemize ve halkımıza yakışır şekilde planlanıyor. Çiğli elbette çok daha fazlasını hak ediyor. Biz de bu hakkı teslim etmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çiğli Belediyesi, Anadolu Caddesi'ni Maltepe, Aydınlıkevler, Evka 2 ve Evka 6 Mahallelerine bağlayan kavşakta yürüttüğü çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Ana arterde çehreyi değiştiren çalışmalara imza atıyoruz. Daha yeşil, kent dokusunu güzelleştiren, aynı zamanda trafik yoğunluğu gibi sorunların çözümünü de gözeten çalışmalar yapıyoruz. Caddelerimiz, kavşaklarımız canlanıyor. Halkımızın gözle görünür bir değişim görmek istiyor. Biz de bu hedeflerle, ilçemize yakışan işler yapmaya gayret ediyoruz. Şu an farklı noktalarda sürdürdüğümüz projelerimizi en kısa sürede tamamlayacak; Çiğli'yi, yeşili ve çevre düzenlemeleriyle de geleceğe hazırlama kararlılığımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Herkesi mutlu eden değişim"

Çalışmaların halk tarafından takdir görmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini de belirten Yıldız, "Bir kent, alt ve üst yapısıyla kendisini geleceğe taşır. Sosyolojik ve kültürel kimliğini besleyerek; bir bütün olarak yol alır. Alt yapı çalışmalarımız devam ederken; temel hizmetlerimizi eksiksiz yerine getirmeye gayret ederken; bu çevre düzenlemeleriyle de gözle görünür bir değişim yaratmış oluyoruz. İlçemizin gelişmesini sağlarken; herkesi mutlu edecek adımlar atarak gelişmeyi ve dönüşmeyi hedefliyoruz. Halkımızın mutlu olduğunu görüyor, aldığımız olumlu tepkilerle biz de mutlu oluyoruz. Elbette daha gidecek çok yolumuz var. Ama, bizde de o yolu yürüme kararlılığı var" dedi.

Maltepe Mahallesi, Anadolu Caddesi üzerinde; üç ayrı parselde yürütülen peyzaj çalışmasında dekoratif düzenlemelerde ilçenin sembolü olan flamingolar da yerleştiriliyor.