Çiğli Belediyesi'nden Terörle İlgili Açıklama - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi'nden Terörle İlgili Açıklama

Çiğli Belediyesi, TUSAŞ tesislerine terör saldırısı düzenleyen Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek'in belediyede güvenlik amiri olarak çalıştığı iddialarını yalanlayarak, ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

31.10.2024 14:59
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, Ankara'da TUSAŞ tesislerine terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek'in belediyede güvenlik amiri olarak çalıştığı iddialarına ilişkin "Davut Alçiçek'in ilişiği, 28 Ekim 2024 tarihinde ve PKK'lı terörist Mine Sevjin Alçiçek'le bağı öğrenilir öğrenilmez kesilmiştir. Kararımız ve gerekçeleriyle ilgili duruşumuz ortadadır" açıklamasını yaptı.

Çiğli Belediyesi, TUSAŞ'a terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek'in Çiğli Belediyesi'nde güvenlik amiri olarak çalıştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TUSAŞ'ta yaşanan hain saldırıyı gerçekleştiren terörist Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyi Davut Alçiçek'in belediyemiz ile ilişiği, olayın açığa çıkmasıyla birlikte sona erdirilmiştir. 2013 yılından bu yana Arıkan Güvenlik Firması'nda çalışmaya başlayan ve 1 Nisan 2018 tarihinde Çiğli Belediyesi Şirketi Çibel'de KHK ile iş başı yaptırılan Davut Alçiçek'in ilişiği, 28 Ekim 2024 tarihinde ve PKK'lı terörist Mine Sevjin Alçiçek'le bağı öğrenilir öğrenilmez kesilmiştir. Kararımız ve gerekçeleriyle ilgili duruşumuz ortadadır. Öte yandan; Davut Alçiçek'in Özel Güvenlik Kimlik kartının 30 Haziran 2022'de Valilik tarafından yenilendiğini de hatırlatarak; iş akdinin feshi ile ilgili kararımızın ve konunun hassasiyetine yönelik duruşumuzun ilk andan itibaren net olduğunu kamuoyuyla paylaşırız. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemiz, ülke ve milletimizin bütünlüğünü hedef alanlara karşı duruşumuz tartışmasızdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi'nden Terörle İlgili Açıklama - Son Dakika

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