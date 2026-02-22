Çiğli Belediyesi Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi

(İZMİR) - Ramazan ayında artan gıda tüketimi ve alışveriş hareketliliği nedeniyle denetimlerini sıklaştıran Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle temel gıda ürünlerinde hijyen koşulları ve fiyat uygulamaları mercek altına alındı.

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ramazan denetimi yaptı. Marketler, lokantalar, fırınlar, pastaneler ve zincir satış noktalarında yapılan denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, gramaj uygunluğu ve fiyat etiketleri incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen kontroller kapsamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde mevzuata aykırı durumlara yönelik gerekli uyarılar yapılırken, eksiklik tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulandı.

Raf ve kasa fiyatı uyumu denetlendi

Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler; raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumu, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını, son kullanma tarihi geçmiş ya da raf ömrü dolmuş ürünleri detaylı şekilde inceledi. Raflar tek tek kontrol edilirken, ürünlerin uygun sıcaklık ve hijyen koşullarında muhafaza edilip edilmediği denetlendi. Etiket bilgilerinin doğru ve yanıltıcı olmaması gerektiği hatırlatılırken, içerik ve fiyat bilgileri ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Ayrıca işletmelerin ruhsat ve çalışma belgelerinin tam ve geçerli olup olmadığı da denetim kapsamına alındı.

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız süreceğini belirterek, güvenlik vurgusu yaptı. Yıldız, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz Ramazan boyunca sahada olacak. Tüketici haklarının korunması bizim önceliğimizdir. Hem halk sağlığını hem de ekonomik düzeni korumak adına denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi bizim en temel sorumluluğumuzdur. Zabıta ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Fahiş fiyat uygulamalarına, hijyen kurallarına aykırı üretim ve satışlara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz ve göstermeyiz. Tüketici haklarının korunması ve esnafımız arasında adil rekabet ortamının sağlanması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.