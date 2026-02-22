Çiğli Belediyesi Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli Belediyesi Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi

22.02.2026 11:45  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayında artan gıda tüketimi nedeniyle Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, marketler ve lokantalarda geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. Hijyen koşulları ve fiyat uygulamaları kontrol edilerek, mevzuata aykırı durumlar tespit edildi.

(İZMİR) - Ramazan ayında artan gıda tüketimi ve alışveriş hareketliliği nedeniyle denetimlerini sıklaştıran Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle temel gıda ürünlerinde hijyen koşulları ve fiyat uygulamaları mercek altına alındı.

Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ramazan denetimi yaptı. Marketler, lokantalar, fırınlar, pastaneler ve zincir satış noktalarında yapılan denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, gramaj uygunluğu ve fiyat etiketleri incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen kontroller kapsamında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde mevzuata aykırı durumlara yönelik gerekli uyarılar yapılırken, eksiklik tespit edilen işletmelere yasal işlem uygulandı.

Raf ve kasa fiyatı uyumu denetlendi

Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler; raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki uyumu, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını, son kullanma tarihi geçmiş ya da raf ömrü dolmuş ürünleri detaylı şekilde inceledi. Raflar tek tek kontrol edilirken, ürünlerin uygun sıcaklık ve hijyen koşullarında muhafaza edilip edilmediği denetlendi. Etiket bilgilerinin doğru ve yanıltıcı olmaması gerektiği hatırlatılırken, içerik ve fiyat bilgileri ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Ayrıca işletmelerin ruhsat ve çalışma belgelerinin tam ve geçerli olup olmadığı da denetim kapsamına alındı.

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Denetimlerin ramazan ayı boyunca aralıksız süreceğini belirterek, güvenlik vurgusu yaptı. Yıldız, "Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz Ramazan boyunca sahada olacak. Tüketici haklarının korunması bizim önceliğimizdir. Hem halk sağlığını hem de ekonomik düzeni korumak adına denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi bizim en temel sorumluluğumuzdur. Zabıta ekiplerimiz sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Fahiş fiyat uygulamalarına, hijyen kurallarına aykırı üretim ve satışlara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz ve göstermeyiz. Tüketici haklarının korunması ve esnafımız arasında adil rekabet ortamının sağlanması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Çiğli Belediyesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 15:07:29. #.0.4#
SON DAKİKA: Çiğli Belediyesi Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.