Çiğli Belediyesi Yeni Kitaplık ile Öğrencilere Destek Oluyor

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Özge Polat Kent Kitaplığı, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Kitaplığının ilçeye büyük katkı sağladığını belirten Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Öğrencilerimizin yoğun ilgisi, bu projenin ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor. Gençlerimiz için çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve CHP Lideri Özgür Özel'in açılışını gerçekleştirdiği kitaplık, sabah 09.00 ile akşam 23.00 saatleri arasında hizmet hizmet veriyor. Kitaplık, özellikle Balatçık'ta bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri için yeni bir uğrak yeri haline geldi. Kitaplık, geniş koleksiyonu ve sessiz çalışma ortamı ile öğrencilere, ders çalışmaları ve araştırmaları için gerekli imkanı sunuyor.

Kitaplıkta, çay ve su 5 TL, Türk kahvesi 25 TL, diğer kahve çeşitleri ve tatlılar ise 50, 60 ve 70 TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

İnternet ücretsiz

Kitaplıkta ücretsiz internet ve kullanıma hazır bilgisayarlar, öğrencilerin ders çalışmaları ve araştırmaları için büyük kolaylık sağlıyor. Ayrıca, kitaplığın hemen yanında sabah 11.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet veren Balatçık Kent Lokantası da bulunuyor. Lokantada dört çeşit yemek, öğrencilere 75 TL'den satılıyor.

"Öğrencilerimizin ilgisi projemizin ne kadar doğru olduğunu gösterdi"

Özge Polat Kent Kitaplığı'nın açılışının, ilçenin eğitim ve kültür hayatına önemli bir katkı sağladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin yoğun ilgisi, bu projenin ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor. Kitaplığımız, geniş kitap koleksiyonu ve sessiz çalışma alanları ile öğrencilerimize ideal bir ortam sunuyor. Ayrıca, ekonomik fiyatlarla sunduğumuz çay, kahve ve tatlılar, öğrencilerimizin bütçelerini zorlamadan keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Kitaplığımızda ücretsiz internet ve kullanıma hazır bilgisayarlar, öğrencilerimizin ders çalışmaları ve araştırmaları için büyük kolaylık sağlıyor. Yanında bulunan Balatçık Kent Lokantası ise uygun fiyatlı ve lezzetli yemekleriyle öğrencilerimize hizmet veriyor. Bu imkanlarla, Özge Polat Kent Kitaplığı'nın öğrencilerimizin vazgeçilmez mekanlarından biri olacağına inanıyorum. Biz, gençlerimize ve onların potansiyeline inanıyoruz. Onlar için çalışmaya, üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz."