Çiğli'de 23 Nisan Coşkusu: Atatürk'ün Mirasına Saygı

(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çiğli Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Büstü'ne çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene katılan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "23 Nisan, özgürlük ve bağımsızlık idealinin çocukların gülüşlerinde hayat bulduğu, Atatürk'ün vizyonunun en somut ifadesidir. Bu topraklara egemenliği kazandıran bir liderin mirasına sahip çıkmak, her anı sorumlulukla dolu büyük bir onurdur" dedi.

Çiğli Kaymakamlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenledi. Törende, Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu.

Törenin ardından İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu'nda gerçekleşen bayram kutlamalarına katılan Başkan Yıldız, çocukların hazırladığı gösterileri büyük bir ilgiyle izledi. Bayram coşkusunu miniklerle birlikte yaşayan Yıldız, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

Atatürk Fotoğraf Koleksiyonu büyük ilgi gördü

Programın devamında, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Saadet Tekin'in Anıtkabir koleksiyonundan derlenen "Atatürk Fotoğrafları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide yer alan birbirinden kıymetli Atatürk fotoğraflarını dikkatle inceleyen Başkan Yıldız, duygusal anlar yaşadı. Atatürk'e duyduğu derin saygıyı ve sevgiyi bir kez daha dile getiren Yıldız, "Bugün çocuklarımızın gözlerinde Cumhuriyet'in ışığını gördük. Onların neşesi, Atatürk'ün bizlere en büyük armağanı" ifadelerini kullandı.

"Onların mutluluğu, bizim en büyük gücümüzdür"

23 Nisan'ın sadece bir bayram değil Cumhuriyet'in çocuklarla büyüyen umudu olduğunu ifade eden Başkan Onur Emrah Yıldız, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere ve özellikle de çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramı büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Bu özel gün, Cumhuriyetimizin temellerini atan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümüdür. Aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olmasıyla, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin en güçlü göstergesidir. 23 Nisan, özgürlük ve bağımsızlık idealinin çocukların gülüşlerinde hayat bulduğu, Atatürk'ün vizyonunun en somut ifadesidir. Bu topraklara egemenliği kazandıran bir liderin mirasına sahip çıkmak, her anı sorumlulukla dolu büyük bir onurdur. İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu'ndaki kutlamalarda da çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, bizi çok mutlu etti, onların mutluluğu, bizim en büyük gücümüzdür. Öte yandan 'Atatürk Fotoğrafları' sergisi de nereden geldiğimizi ve nereye gitmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu kutsal emaneti sonsuza dek yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.