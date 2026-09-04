Çiğli'de belediyenin kapalı kafesine silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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Çiğli'de belediyenin kapalı kafesine silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

Çiğli\'de belediyenin kapalı kafesine silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı
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İzmir Çiğli'de belediyeye ait Akvaryum Kafe'ye motosikletle gelen 2 kişi, kapalı olduğu saatlerde tabancayla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı; polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, belediyeye ait kafeye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kafenin kapalı olduğu saatlerde gerçekleştirilen saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Çiğli ilçesindeki Akvaryum Kafe'de meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen kimliği belirsiz 2 kişi, bir süre çevreyi kolaçan etti. Şüphelilerden biri motosikletten inerek kapalı olan kafeye doğru tabancayla birkaç el ateş etti. Ardından motosiklete binen 2 şüpheli, hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kafeye kurşun isabet ettiği belirlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

SALDIRI KAMERADA

Silahlı saldırı anı, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişinin kafeye yaklaştığı, şüphelilerden birinin inip ateş açtığı, ardından tekrar motosiklete binerek olay yerinden kaçtıkları görüldü. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

BAŞKANIN MAKAM ARACINA DA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan 20 Ağustos'ta Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın belediye otoparkında park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan K.S. (21) ile S.D. tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çiğli'de belediyenin kapalı kafesine silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiğli'de belediyenin kapalı kafesine silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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