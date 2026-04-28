Çiğli'de Sosyal Yaşam İçin Yeni Adım: Yılmaz Aksoy Parkı Açılıyor

28.04.2026 09:23  Güncelleme: 09:56
Çiğli’de sosyal yaşamı güçlendirecek yeni bir yatırım daha tamamlandı. Atatürk Mahallesi’nde yapımı biten Yılmaz Aksoy Parkı, modern donatı alanları, sürdürülebilir peyzajı ve her yaşa hitap eden yapısıyla 29 Nisan’da düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

(İZMİR) - Çiğli'de sosyal yaşamı güçlendirecek yeni bir yatırım daha tamamlandı. Atatürk Mahallesi'nde yapımı biten Yılmaz Aksoy Parkı, modern donatı alanları, sürdürülebilir peyzajı ve her yaşa hitap eden yapısıyla 29 Nisan'da düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Çiğli Belediyesi, ilçede sosyal donatı alanlarını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Atatürk Mahallesi 8809/26 Sokak'ta yapımı tamamlanan Yılmaz Aksoy Parkı, 29 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Bin 400 metrekarelik alanda hayata geçirilen park, modern tasarımı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde planlanan proje, bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Gülden Atabay ile CHP Parti Meclisi Üyesi Kerim Rota katılacak.

Her yaşa hitap eden donanım

Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; anfi düzeninde oturma alanı, çocuklar için modern ve güvenli oyun grupları, yetişkinler için spor alanı ve basketbol sahası oluşturuldu. Proje ile mahalle sakinlerinin hem dinlenebileceği hem de spor yapabileceği çok amaçlı bir sosyal alan kazandırıldı.

Sürdürülebilir ve dayanıklı peyzaj

Projede çevre dostu bir peyzaj anlayışı benimsendi. Kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edildiği parkta mevsime uygun yeşillendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Toplam 35 ağaç, 800 çalı ve çeşitli yer örtücü bitkiler toprakla buluşturularak sürdürülebilir bir yeşil alan oluşturuldu.

Körfez manzarasıyla yeni yaşam alanı

Modern aydınlatma sistemleri ve fonksiyonel kullanım alanlarıyla donatılan park, körfez manzarası eşliğinde vatandaşlara güvenli ve konforlu bir buluşma noktası sunacak. Atatürk Mahallesi'nde hayata geçirilen bu proje, Çiğli Belediyesi'nin sosyal yaşamı güçlendirme vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Başkan Yıldız: "Çiğli'de sosyal yaşam güçleniyor"

Atatürk Mahallesi'nde açılacak olan Yılmaz Aksoy Parkı ile ilçedeki sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız,  "Atatürk Mahallemize kazandırdığımız bu parkın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çiğli Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın nefes alabileceği sosyal alanları artırmayı öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz" dedi.

"Mahallemize çok yönlü bir yaşam alanı açılıyor"

Parkın sadece bir yeşil alan olarak planlanmadığını vurgulayan Başkan Yıldız, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, büyüklerimizin huzurla vakit geçirebileceği çok yönlü bir yaşam alanı oluşturduk. Tüm vatandaşlarımızı açılışa bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

