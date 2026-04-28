Çiğli'de Yaşam Kalitesini Artıran Projeler Hayata Geçiyor
Çiğli'de Yaşam Kalitesini Artıran Projeler Hayata Geçiyor

28.04.2026 12:42
Çiğli Belediyesi, sosyal donatı alanlarından kültürel yatırımlara, eğitimden çevre sağlığına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Emekli Kafe'den Cemevi'ne, yeni parklardan spor okuluna kadar pek çok proje hayata geçiriliyor.

Çiğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla emekliler için Kasaplar Meydanı'nda 'Emekli Kafe' açıyor. Harmandalı İnönü Mahallesi'ndeki cemevinde altyapı ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Evka-2 Mahallesi'ndeki bir parka şehit pilot İbrahim Bolat'ın adı verildi. Atatürk Mahallesi'nde bin 400 metrekarelik modern bir park yapımında sona gelindi. Sivrisinek ve haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmaları hızlandırıldı. Futbol Spor Okulu'nda çok yönlü eğitim modeli uygulanıyor. Kadın Yaşam Merkezi'nde çocuklar için yeni eğitim alanı açıldı. 23 Nisan'da düzenlenen Çocuk Şenliği binlerce katılımcıyla coşkulu geçti. Başkan Yıldız, eşit ve huzurlu bir yaşam için çalıştıklarını belirtti.

Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
