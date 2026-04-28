Çiğli'de Yaşam Kalitesini Artıran Projeler Hayata Geçiyor

Çiğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla emekliler için Kasaplar Meydanı'nda 'Emekli Kafe' açıyor. Harmandalı İnönü Mahallesi'ndeki cemevinde altyapı ve çevre düzenlemeleri tamamlandı. Evka-2 Mahallesi'ndeki bir parka şehit pilot İbrahim Bolat'ın adı verildi. Atatürk Mahallesi'nde bin 400 metrekarelik modern bir park yapımında sona gelindi. Sivrisinek ve haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmaları hızlandırıldı. Futbol Spor Okulu'nda çok yönlü eğitim modeli uygulanıyor. Kadın Yaşam Merkezi'nde çocuklar için yeni eğitim alanı açıldı. 23 Nisan'da düzenlenen Çocuk Şenliği binlerce katılımcıyla coşkulu geçti. Başkan Yıldız, eşit ve huzurlu bir yaşam için çalıştıklarını belirtti.