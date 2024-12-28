Çiğli'de Yeni Yıl Kermesi Coşkusu - Son Dakika
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Çiğli'de Yeni Yıl Kermesi Coşkusu

Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Yeni Yıl Kermesi, el emeği ürünleri ve özgün tasarımları ile ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, bölge halkının sıcak bir ortamda alışveriş yapmasına ve sanatın keyfini çıkarmasına olanak sağladı.

28.12.2024 11:07  Güncelleme: 12:53
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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Yıl Kermesi, el emeği ürünler ve özgün tasarımlarıyla ziyaretçilerden tam not aldı. Yeni yıl coşkusunu yansıtan kermeste, bölge halkı sıcak ve samimi bir ortamda alışveriş yapma fırsatı buldu.

Sanat ve yaratıcılığın bir araya geldiği etkinlik, el işlerinden tasarım ürünlere kadar birçok özel çalışmaya ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, hem sevdiklerine hediye almanın hem de toplulukla bir araya gelerek keyifli vakit geçirmenin tadını çıkardı.

Birbirinden güzel ürünler Çiğlililerin beğenisine sunuldu

Yeni Yıl Kermesinde, katılımcılar birbirinden güzel el emeği ürünler ve tasarımlar ile buluşma şansı yakaladı. Etkinlikte el yapımı takılar, yılbaşı hediyeleri, çantalar, tasarım kıyafetler, amigurumi oyuncaklar ve ahşap hediyelik eşyalar gibi pek çok özel ürün sergilendi ve büyük ilgi gördü. Katılımcılar, sevdikleri için eşsiz ve anlamlı hediyeler seçme fırsatına sahip oldular.

Başkan Yıldız: "Dayanışma Ruhumuzu Gösterdik"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kermesin Çiğli halkı için önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yılın coşkusunu hep birlikte yaşadığımız kermesimiz, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği, sanatın ve yaratıcılığın buluştuğu özel bir etkinlik oldu. Çiğli halkının gösterdiği ilgi ve destek, bizlere ne kadar güçlü bir dayanışma ruhuna sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Yeni yılda da bu tür etkinliklerle bir araya gelmeye, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. 2025 yılının tüm Çiğli halkına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli'de Yeni Yıl Kermesi Coşkusu - Son Dakika

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