Cihanbeyli'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde olumsuz yaşanmadığı belirtildi.

Valiliğin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günyüzü Mahallesi'nde meydana gelen depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."