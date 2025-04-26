Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremde olumsuz yaşanmadığı belirtildi.
Valiliğin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Günyüzü Mahallesi'nde meydana gelen depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Cihanbeyli'de 3,9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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