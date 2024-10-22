Cihat Yıldız'ın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cihat Yıldız'ın Yargılanmasına Başlandı

FETÖ'nün TSK imamıyla ilişkili Cihat Yıldız, silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılanıyor.

22.10.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Cihat Yıldız'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından yargılanmasına başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan Yıldız, kimliği olmadığı için avukatına vekalet veremediğini, bu sebeple avukatının iddianameyi göremediğini söyledi.

Yeni kimlik başvurusunda bulunduğunu belirten sanık Yıldız, bir sonraki celse savunma yapacağını kaydetti.

Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan H.D, sanık Yıldız'ı 2017'de Amasya Adliyesinde görev yapan savcıya ifade vermeye gittiğinde gördüğünü, savcının Yıldız'a "Oğuz abi" diye hitap ettiğini anlattı.

İfadesi sırasında "FETÖ artıkları bana işkence yaptı" sözlerine sanık Yıldız ile savcının tepki gösterdiğini dile getiren tanık, "Cihat Yıldız ile bir tanışıklığım yoktu. Kendisini hakkında çıkan haberlerle tanıdım. Mahkemenizde yargılandığını da basında çıkan haberlerden görünce dilekçe vererek tanık olmak istedim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'den firar edenlere ve örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma kapsamında sanık Cihat Yıldız'ın, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uygulama noktasında durdurulan araçtan kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtiliyor.

Cihat Yıldız'ın Bank Asya'daki hesabında 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünden sonra 83 bin 736 lira artış olduğu ve örgüte ait çeşitli kuruluşlarda kaydı bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın telefonunda örgüt mensuplarınca kullanılan kriptolu haberleşme sistemlerinden "Kakao" ve "ByLock" tespit edildiği, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Hanefi Sözen ile irtibatının bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri yapılanmasında askerlerden sorumlu sivil unsur olarak görev yapan ve tanık koruma hükümlerinden yararlanan "Aksiyon" adlı gizli tanığın, 27 Mart 2018'deki ifadesinde sanık Cihat Yıldız'a ilişkin "Adil Öksüz'ün kendi evine geldikten 3-4 gün sonra 'Bahadır' kod adlı olarak bildiği sanık Cihat Yıldız'ın da geldiği, onların aralarında gizli konuştuğu, sonra yeniden gelen Yıldız ve Öksüz ile evden çıktıkları, bekleyen öndeki araca Öksüz ve Yıldız, arkadakine de kendisinin bindiği, Altunizade'de araçtan indirildiği, diğerlerinin nereye gittiğini bilmediği" şeklindeki beyanları yer alıyor.

Cihat Yıldız'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile yakalandığı sırada ağabeyi Mustafa Yıldız'ın kimlik belgesini ibraz ettiği gerekçesiyle "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından 17 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

Adil Öksüz, istanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Dünya, Terör, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cihat Yıldız'ın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Cihat Yıldız'ın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.