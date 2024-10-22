Cihat Yıldız'ın Yargılanmasına Başlandı

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan Cihat Yıldız'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından yargılanmasına başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan Yıldız, kimliği olmadığı için avukatına vekalet veremediğini, bu sebeple avukatının iddianameyi göremediğini söyledi.

Yeni kimlik başvurusunda bulunduğunu belirten sanık Yıldız, bir sonraki celse savunma yapacağını kaydetti.

Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan H.D, sanık Yıldız'ı 2017'de Amasya Adliyesinde görev yapan savcıya ifade vermeye gittiğinde gördüğünü, savcının Yıldız'a "Oğuz abi" diye hitap ettiğini anlattı.

İfadesi sırasında "FETÖ artıkları bana işkence yaptı" sözlerine sanık Yıldız ile savcının tepki gösterdiğini dile getiren tanık, "Cihat Yıldız ile bir tanışıklığım yoktu. Kendisini hakkında çıkan haberlerle tanıdım. Mahkemenizde yargılandığını da basında çıkan haberlerden görünce dilekçe vererek tanık olmak istedim." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'den firar edenlere ve örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışma kapsamında sanık Cihat Yıldız'ın, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uygulama noktasında durdurulan araçtan kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtiliyor.

Cihat Yıldız'ın Bank Asya'daki hesabında 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünden sonra 83 bin 736 lira artış olduğu ve örgüte ait çeşitli kuruluşlarda kaydı bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın telefonunda örgüt mensuplarınca kullanılan kriptolu haberleşme sistemlerinden "Kakao" ve "ByLock" tespit edildiği, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Hanefi Sözen ile irtibatının bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri yapılanmasında askerlerden sorumlu sivil unsur olarak görev yapan ve tanık koruma hükümlerinden yararlanan "Aksiyon" adlı gizli tanığın, 27 Mart 2018'deki ifadesinde sanık Cihat Yıldız'a ilişkin "Adil Öksüz'ün kendi evine geldikten 3-4 gün sonra 'Bahadır' kod adlı olarak bildiği sanık Cihat Yıldız'ın da geldiği, onların aralarında gizli konuştuğu, sonra yeniden gelen Yıldız ve Öksüz ile evden çıktıkları, bekleyen öndeki araca Öksüz ve Yıldız, arkadakine de kendisinin bindiği, Altunizade'de araçtan indirildiği, diğerlerinin nereye gittiğini bilmediği" şeklindeki beyanları yer alıyor.

Cihat Yıldız'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile yakalandığı sırada ağabeyi Mustafa Yıldız'ın kimlik belgesini ibraz ettiği gerekçesiyle "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarından 17 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.