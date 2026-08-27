Çıldır'da Dolu ve Fırtına Felaketi - Son Dakika
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Çıldır'da Dolu ve Fırtına Felaketi

Çıldır\'da Dolu ve Fırtına Felaketi
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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde dolu ve fırtına büyük zarara yol açtı, birçok evde hasar meydana geldi.

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına, büyük hasara yol açtı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verirken, fırtına nedeniyle 20'den fazla evin çatısı uçtu, bazı evleri ise su bastı.

Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde hava aniden karardı. Ardından fındık büyüklüğünde dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle ilçe genelinde yerler beyaza büründü. Özellikle Öncül köyü ve çevresinde etkili olan dolunun ardından şiddetli fırtına başladı. Fırtınanın etkisiyle 20'den fazla evin çatısı uçarken, bazı ev ve yapılarda da su baskınları meydana geldi.

Dolu ve fırtına, ilçedeki ekili tarım arazilerinde de büyük zarara neden oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşanan olumsuzlukların ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Kaynak: DHA

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