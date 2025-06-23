Ardahan'ın Çıldır ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
K.K. idaresindeki 75 AAK 275 plakalı hafif ticari araç, Ardahan-Çıldır kara yolunun Meryem mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki M.A. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çıldır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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