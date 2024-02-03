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Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Heyecanı Devam Ediyor - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Heyecanı Devam Ediyor

Çıldır Gölü\'nde Atlı Kızak Heyecanı Devam Ediyor

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nde yerli ve yabancı turistler, buzla kaplı göl üzerinde yürüyüş yaparak ve atlı kızaklarla gezinti yaparak keyifli vakit geçiriyor. Turistler, dondurucu soğuklara rağmen bol bol fotoğraf çektiriyor ve bölgede yoğunluk oluşturuyor. Atlı kızakçılar da her gün misafir ağırlayarak atlı kızağa binmek isteyenleri karşılıyor.

03.02.2024 09:07
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Yüzeyinin tamamı kar ve buzla kaplı Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı devam ediyor.

Gölün, Ardahan tarafındaki kıyı kesimlerine gelen yerli ve yabancı turistler, buzla kaplı göl üzerinde yürüyüş yapıp, atlı kızaklarla gezinti yapıyor.

Dondurucu soğuklara rağmen bölgede yoğunluk oluşturan turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Tur rehberi Mürvet Suzan Ciğerci, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nün her kış tur düzenlediklerini söyledi.

Her gelişinde, beraberindekilerle çok mutlu ayrıldığını belirten Ciğerci, "Çıldır Gölü harika bir yer. On numara bir ambiyans var. Keşfedilmesi gereken bir yer. Ziyadesiyle kalabalık geldik. Gelmeyenler mutlaka gelsin ve görsünler. Ben her kış buraya geliyorum. Benimle buraya gelip memnun olmayanı görmedim. Şu an kızağa binmek için sıra bekleyenler var." diye konuştu.

Atlı Kızakçı Kurtuluş Kılıç da bu hafta çok yoğun olduklarını belirterek, her gün atlı kızağa binmek için misafir ağırladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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