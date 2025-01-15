Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Şöleni - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Şöleni

Kumsal Belin, Çıldır Gölü'nde yaptığı artistik dans gösterisiyle sosyal medyada ilgi topladı.

15.01.2025 23:26
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Çıldır Gölü'nde buz pateniyle dans

ARDAHAN - Buz tutan Çıldır gölü macera tutkunlarının uğrak yeri ve yeni rotası oldu. Artistik buz pateni performansıyla sosyal medyada gündem olan Kumsal Belin, yüzeyi tamamen donan Çıldır gölünde patenlerini giydi ve dans gösterisi yaptı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan bölgeden ayrılmıyor.

Artistik buz pateni sporunun parlayan yıldızı Kumsal Belin'de Çıldır gölünü ziyaret edenlerden. Spora 9 yaşında ilk madalyasını alarak başlayan ve uzun yıllardır pisti büyüleyen gösterileriyle dikkat çeken Belin, bu kez doğa ile sanatsal becerisini birleştirerek büyük beğeni topladı.

Belin, Ardahan'da yer alan Çıldır Gölü'nün balıkçı Atalay'ın yerinin bulunduğu alanın buz tutmuş yüzeyinde sergilediği buz pateni performansıyla sosyal medyada gündem oldu. O anları bir vlog olarak takipçileriyle paylaşan yetenekli sporcu, gerek artistik figürleri gerekse çekimler sırasında gösterdiği zarafetle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Buz Pateni Şöleni - Son Dakika

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