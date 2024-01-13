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Çıldır Gölü'nde buz üstünde atlı kızak keyfi - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde buz üstünde atlı kızak keyfi

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, buzun üzerinde atlı kızak yaparak keyifli anlar yaşıyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye düşen gölde, buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Atlı kızaklar, yerli ve yabancı turistlere göl üzerinde gezinti imkanı sunuyor. Ziyaretçiler, atların güzelliğini ve bölgenin misafirperverliğini övgüyle dile getiriyor.

Çıldır Gölü\'nde buz üstünde atlı kızak keyfi
13.01.2024 - 16:57,
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Çıldır Gölü'nde buz üstünde atlı kızak keyfi

ARDAHAN - Yüzeyinin tamamı donan Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, gölün üzerinde atlı kızak yaparak keyifli anlar yaşadı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı. Kar yağışının ardından hava sıcaklığı Ardahan'da sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü. Etkili olan soğuklarla birlikte buz kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.

Çanakkale'den gelen Öznur Özel, Atlı kızakla tur atmak çok heyecanlı ve çok güzel olduğunu söyledi. Özel, "Atlar çok güzeller. En batıdan en doğuya geldik. Ama buralara geldiğimiz için çok mutluyum. Gerçekten bu kültürü görüp yaşamak lazım, yemekler çok güzel. Buraların insanları çok misafirperverler. Burası görülmeye değer. Anadolu'da her yerin ayrı bir güzelliği var. Bu güzelliklerden birisi de yüzeyi donan Çıldır Gölü" dedi.

Kaynak: İHA
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