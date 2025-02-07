Çıldır Gölü'nde Ekstrem Spor Heyecanı

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Çıldır Gölü'nde adrenalin ve buzun dansı

KARS - Kars'ın eşsiz doğasında unutulmaz anlar yaşandı. Kars Valiliği himayelerinde, Serhat Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde nefes kesen bir performans sergiledi.

Çıldır Gölü'nde yapılan gösterilerde, buz üzerinde ralli araçlarıyla hızın sınırları zorlandı, özel tasarım metal tekerlekli cross motorla gölde etkileyici sürüşler yapıldı. Etkinliğin en çarpıcı anlarından biri ise 300 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 50 santim kalınlığında kesilen buz havuzunda yaşandı. Süleyman Atlı, elektronik sörf tahtasıyla parkuru başarıyla tamamlayarak bir ilke imza attı.

Türkiye'de ilk kez Çıldır Gölü üzerinde gerçekleştirilen bu ekstrem spor gösterileri, Kars'ın kış turizmine yeni bir soluk getirirken, gölün doğal güzelliği ve sınırları zorlayan etkinlikleriyle ulusal çapta dikkat çekmesini sağladı.

Etkinlik kapsamında bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Binlerce yıllık geçmişiyle büyüleyen Ani Ören Yeri ziyaret edilerek, o eşsiz atmosfer sosyal medyada binlerce kişiyle paylaşıldı. Kars, doğası, tarihi ve sporun bir araya geldiği bu özel organizasyonla kış turizminde ne denli iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.