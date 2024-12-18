Çıldır Gölü'nde Kutup Manzarası - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Kutup Manzarası

Çıldır Gölü\'nde Kutup Manzarası

Çıldır Gölü, dondurucu soğuk ve rüzgarla buzla kaplanarak kutupları andıran görüntüler sundu.

18.12.2024 11:49
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Çıldır Gölü'nün kıyısında buzlanma sonrası oluşan görüntüler kutupları andırıyor.

Kars ile Ardahan sınırında 123 kilometrekare alana sahip olan Çıldır Gölü, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.

Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avcılığının yapılabildiği göl bölgesinde şu sıralar dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bugünlerde Çıldır Gölü'nün bir bölümü buz tuttu.

Gölün Ardahan tarafındaki Akçakale bölgesinde rüzgarın da etkisiyle kıyıya vuran dalgalar etrafı buzla kapladı.

Kıyıdaki ağaçlar, bitkiler ile bir işletmeye ait çardaklar, sandalyeler, masalar ve teknelerin tamamen buz tuttuğu bölgedeki kış manzarası, kutupları andırıyor.

"Soğuk ile rüzgarın etkisi ve dalgalarla bu manzara oluştu"

Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Turhan Kılıç, AA muhabirine, son günlerde soğuk hava ile rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Gölde ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını ifade eden Kılıç, "Teknem 'Baba Reis' buzla kaplandı, ilkbaharın gelmesini bekliyor. Bu sene Çıldır Gölü ağlayarak dondu. Neden ağlayarak dondu çünkü soğuk ile rüzgarın etkisi ve dalgalarla bu manzara oluştu." dedi.

Kılıç, Çıldır Gölü'nün Kuzey Kutbu'na yakın olan Sibirya'yı andırdığını belirterek, "Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü. Şu an tekne, at arabası, sandalye, masa, kıyıdaki her şey buzla kaplı. Doğal bir görüntü oluştu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Kutup Manzarası - Son Dakika

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