Çıldır Gölü'nde Mest Edici Gün Batımı Manzarası - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde Mest Edici Gün Batımı Manzarası

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü, gün batımında kartpostallık manzaralar sunarak ziyaretçilerini mest ediyor. Kocaeli ve Yalova'dan gelen vatandaşlar, sarı sazan balığı tadarken gölün eşsiz gün batımını seyretmenin keyfini çıkarıyor. Özgür Furkan Yıldız da arkadaşlarıyla birlikte gölde bu harika manzarayı deneyimlediklerini ve Dron ile çekimler yaptıklarını belirtti.

02.09.2024 19:56
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Çıldır Gölü'nde mest eden gün batımı manzarası

ARDAHAN - Çıldır Gölü'nün eşsiz manzarası gün batımı ile birleşince ortaya görenleri mest eden bir görüntü çıktı. O anlara şahit olanlar ise hem manzaranın tadını çıkardı hem de eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük gölleri arasında yer alan Çıldır Gölü'nde, gün batımında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Çıldır Gölü her mevsimde farklı bir güzellik sunan, özellikle kış aylarında benzersiz bir atmosfere bürünen bir destinasyon. Bahar ve yaz aylarında gölü ziyaret etmek, yemyeşil yaylalar arasında dolaşmak ve sarı sazan balığının tadına bakmak harika bir deneyim sunar. Kocaeli ve Yalova'dan gelen vatandaşlar çıldır Gölü'nü ziyaret ederek, sakin ve doğal bir ortamda sarıbalığın tadına bakarak daha sonrasında günbatımı manzarasını seyretmenin keyfini yaşadı.

Özgür Furkan Yıldız, arkadaşlarıyla birlikte Çıldır Gölü'nü ziyaret ettiklerini ve bu eşsiz manzaranın tadını çıkardıklarını söyledi.

Yıldız, "Aile ziyareti için memleketimizdeyiz. Günbatımında gölün ayrı bir güzelliğe büründüğünü söylediler. Bizde bu ana şahitlik ettik. ve Dron ile çekim yaparak bu eşsiz manzaranın çekimini yaptık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çıldır Gölü'nde Mest Edici Gün Batımı Manzarası - Son Dakika

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