Çiler Kocaman Engelli Meclisi Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çiler Kocaman Engelli Meclisi Başkanı Seçildi

Çiler Kocaman Engelli Meclisi Başkanı Seçildi

Doğuştan görme engelli Çiler Kocaman, Bilecik Engelli Meclisi Başkanlığına seçildi.

02.10.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanlığına seçilen doğuştan görme engelli Çiler Kocaman, engellilerin hayatını kolaylaştıracak "tandem bisiklet"le farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur ve yönetim kurulu üyeleri ile engelli bireylerin katıldığı seçimde, mevcut başkan Aslıhan Volkan olmadı.

Başkanlığa aday olan doğuştan görme engelli 48 yaşındaki Kocaman, seçimin yapıldığı Kent Konseyi binasına Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz'un kullandığı tandem bisikletle geldi.

Subaşı, programda yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sosyal hayattaki yerine değinerek, "Mücadelemiz daha da büyüyecek. Her birimiz istesek de istemesek de başımıza gelebiliyor. Her biriniz yaşamak için mücadele veriyorsunuz. Yapmak istediğimiz çok şey var. Her projemizde aklımızın bir köşesinde sizler varsınız." dedi.

Aslıhan Volkan da Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanlığı görevini 5 yıl yürüttüğünü hatırlatarak, "Engelli bireylerin yanı sıra engelli çocuğu olan annelerle de kapsamlı çalışmalar yürüttük. Her bireyimizin yeteneğine göre kurslar açarak, hem engelli bireylere 'Siz de başarırsınız bizler gibi' demeyi vurguladık hem de imkanlar dahilinde engelli bireylerin herkesle aynı olmasına çalışmalar yapabileceklerini göstermeye çalıştık. Bugüne kadar derneğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Engelli Meclisi Başkanlığına seçilen Çiler Kocaman ise hayatının büyük bölümünün mücadeleyle geçtiğini belirtti.

Daha önce engelli meclisinde başkan yardımcısı olarak görev yaptığını anımsatan Kocaman, şunları söyledi:

"Bilecik'i engelsiz kent yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bilecik'teki ulaşım sıkıntılı. Özellikle ben bir yerden bir yere giderken zorlanıyorum. Tandem bisiklet hayatı kolaylaştırıyor. Bisikletliler Derneği Başkanımız her zaman bizleri destekliyor. Ulaşımda birçok engeli tandem bisikletle aşıp, gitmem gereken yere daha rahat ulaşmış oluyorum. Bunu da Bilecik'te yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü tandem bisiklet kullanmak isteyen engelli bireylerimiz var. Bunun yaygınlaştırılması içinde tandem bisiklet alınması gerekiyor, gönüllülerden destek bekliyoruz."

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz da tandem bisiklet hakkında bilgi vererek, engelli bisikletleri gördüklerinde onlara öncelik vermelerini ve yavaşlamalarını istedi.

Halk Eğitimi Merkezi işaret dili öğreticisi Kader Dağlar'ın da konuşmaları işaretle anlattığı seçimde, oy çokluğuyla seçilen Kocaman, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Yavuz tarafından tandem bisikletle tekrar Gazipaşa Mahallesi'ndeki evine bırakıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Politika, bilecik, Güncel, Subaşı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiler Kocaman Engelli Meclisi Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Çiler Kocaman Engelli Meclisi Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement