Çılgın Davulcu Gazze'ye Destek İçin Sahilde Davul Çaldı - Son Dakika
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Çılgın Davulcu Gazze'ye Destek İçin Sahilde Davul Çaldı

Tekirdağ'da tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahil dolgu alanında davul çaldı. Çelik, Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiğini belirtti. Vicdan sahibi olan herkesin zulme karşı ses çıkarması gerektiğini vurgulayan Çelik, Gazze'deki masum insanların sesi olabilmek için bu şekilde bir eylemde bulunduğunu ifade etti.

27.06.2024 16:23
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Tekirdağ'da "çılgın davulcu" olarak bilinen, denizin altında, havada paraşütle, kayak yaparken davul çalmasıyla tanınan sıra dışı müzisyen Ahmet Merih Çelik, bu kez sahilde davul çalarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Çelik, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için Türkiye ve Filistin bayrağı bağladığı davuluyla sahil dolgu alanına geldi.

Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek için böyle bir etkinlikk gerçekleştirdiğini ifade eden Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada Gazze'de yaşananlara kimsenin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Gazze'de masum insanların öldürüldüğünü ifade eden Çelik, "Zaman zaman yaptığım etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyor. Gazze'de maalesef tüm dünyanın gözleri önünde insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, Müslümanlara karşı yapılan bir zulüm var. Buna 'dur' diyebilmek adına bir müzisyen olarak sesimi duyurmak istedim." dedi.

Çelik, Filistin'de yaşanan acıların bir an önce sona ermesi için dua ettiğini dile getirerek, kimsenin zulme sessiz kalmaması gerektiğini aktardı.

Vicdan sahibi olan herkesin zulüm karşısında ses çıkarması gerektiğine inandığını vurgulayan Çelik, "Gazze konusunda da vicdan sahibi bir insan olarak duruşumu göstermek farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Sesimizi duyurabilirsek Gazze'de masum insanların sesi olabilirsek oradaki insanlara bir faydamız olmuş olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çılgın Davulcu Gazze'ye Destek İçin Sahilde Davul Çaldı - Son Dakika

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