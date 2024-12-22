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HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Suriye'ye açılan kapıdan günde ortalama 300-350 arasında TIR çıkış yapıyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden, gıda maddesi, sanayi ürünleri, inşaat ürünleri, otomobil ve kamyonet türü araçların yüklü olduğu TIR'lar Cilvegözü'ndeki işlemlerinin ardından çıkış yapıyor. TIR'lar, Cilvegözü'nün karşı tarafındaki Bab-Al Hawa Gümrük Kapısı arasındaki aktarma alanında yüklerini boşaltıp, yeniden Türkiye'ye dönüş yapıyor.