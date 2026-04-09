Çimsa ÇBK Mersin EuroCup'ta Şampiyon

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup finalinde tarihi bir başarıya imza attı. İlk maçta deplasmanda Athinaikos Qualco'yu 85-80 mağlup eden Mersin temsilcisi, rövanşta sahasında rakibine 77-75 yenilse de toplam skorda üstünlüğünü koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Athinaikos Qualco, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreğin 5. dakikasında 16-9 öne geçti. Kısa sürede toparlanan ÇBK Mersin, Kennedy Beren Burke ve Juskaite'nin sayılarıyla farkı kapattı. İlk periyot, konuk ekibin 20-18 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte de karşılıklı basketler öne çıkarken, Yunanistan temsilcisi soyunma odasına 43-38 önde girdi.

Final periyoduna eşitlikle gidildi

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da hücumda etkili olmakta zorlandı. Taraftar desteğini arkasına alan Çimsa ÇBK Mersin, bu bölümde farkı kapatmayı başardı ve son çeyreğe 61-61 eşitlikle girildi.

Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta Athinaikos Qualco, son anlarda bulduğu basketlerle mücadeleden 77-75 galip ayrıldı. Ancak ilk maçta alınan 5 sayılık galibiyetin avantajını koruyan Çimsa ÇBK Mersin, toplam skor üstünlüğüyle EuroCup'ta şampiyon oldu.