Çimsa ÇBK Mersin EuroCup'ta Şampiyon

(İSTANBUL) - FIBA Kadınlar EuroCup finalinde Athinaikos Qualco ile karşılaşan Çimsa ÇBK Mersin, rövanş maçını 77-75 kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 85-80'lik galibiyetin avantajıyla kupayı kazandı.
Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup finalinde tarihi bir başarıya imza attı. İlk maçta deplasmanda Athinaikos Qualco'yu 85-80 mağlup eden Mersin temsilcisi, rövanşta sahasında rakibine 77-75 yenilse de toplam skorda üstünlüğünü koruyarak şampiyonluğa ulaştı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Athinaikos Qualco, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreğin 5. dakikasında 16-9 öne geçti. Kısa sürede toparlanan ÇBK Mersin, Kennedy Beren Burke ve Juskaite'nin sayılarıyla farkı kapattı. İlk periyot, konuk ekibin 20-18 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyrekte de karşılıklı basketler öne çıkarken, Yunanistan temsilcisi soyunma odasına 43-38 önde girdi.
Üçüncü çeyreğin başında iki takım da hücumda etkili olmakta zorlandı. Taraftar desteğini arkasına alan Çimsa ÇBK Mersin, bu bölümde farkı kapatmayı başardı ve son çeyreğe 61-61 eşitlikle girildi.
Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta Athinaikos Qualco, son anlarda bulduğu basketlerle mücadeleden 77-75 galip ayrıldı. Ancak ilk maçta alınan 5 sayılık galibiyetin avantajını koruyan Çimsa ÇBK Mersin, toplam skor üstünlüğüyle EuroCup'ta şampiyon oldu.
