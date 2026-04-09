Çimsa ÇBK Mersin EuroCup'ta Şampiyon
Çimsa ÇBK Mersin EuroCup'ta Şampiyon

09.04.2026 23:48
Çimsa ÇBK Mersin, rövanşta kaybetmesine rağmen EuroCup'ı kazandı ve tarihi bir başarı elde etti.

(İSTANBUL) - FIBA Kadınlar EuroCup finalinde Athinaikos Qualco ile karşılaşan Çimsa ÇBK Mersin, rövanş maçını 77-75 kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 85-80'lik galibiyetin avantajıyla kupayı kazandı.

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroCup finalinde tarihi bir başarıya imza attı. İlk maçta deplasmanda Athinaikos Qualco'yu 85-80 mağlup eden Mersin temsilcisi, rövanşta sahasında rakibine 77-75 yenilse de toplam skorda üstünlüğünü koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Athinaikos Qualco, dış atışlar ve pota altından bulduğu sayılarla ilk çeyreğin 5. dakikasında 16-9 öne geçti. Kısa sürede toparlanan ÇBK Mersin, Kennedy Beren Burke ve Juskaite'nin sayılarıyla farkı kapattı. İlk periyot, konuk ekibin 20-18 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte de karşılıklı basketler öne çıkarken, Yunanistan temsilcisi soyunma odasına 43-38 önde girdi.

Final periyoduna eşitlikle gidildi

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da hücumda etkili olmakta zorlandı. Taraftar desteğini arkasına alan Çimsa ÇBK Mersin, bu bölümde farkı kapatmayı başardı ve son çeyreğe 61-61 eşitlikle girildi.

Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta Athinaikos Qualco, son anlarda bulduğu basketlerle mücadeleden 77-75 galip ayrıldı. Ancak ilk maçta alınan 5 sayılık galibiyetin avantajını koruyan Çimsa ÇBK Mersin, toplam skor üstünlüğüyle EuroCup'ta şampiyon oldu.

Kaynak: ANKA

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
