Çin Yabancı Polis Eğitimiyle Küresel Güvenliği Artıracak - Son Dakika
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Çin Yabancı Polis Eğitimiyle Küresel Güvenliği Artıracak

Çin, küresel güvenlik alanında etkisini artırmak ve ülke dışındaki çıkarları korumak amacıyla gelecek yıl 3 bin yabancı polis memurunu eğiteceğini duyurdu. Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong, ülkenin sınır aşırı güvenlik işbirliği planları hakkında bilgi verdi.

10.09.2024 21:17
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Çin, küresel güvenlik alanında etkisini artırmak, ülke dışındaki çıkarları korumak amacıyla gelecek yıl 3 bin yabancı polis memurunu eğiteceğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanı Vang Şiaohong, Lianyungang şehrinde düzenlenen Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu'nda ülkesinin sınır aşırı güvenlik işbirliği planlarına dair bilgi verdi.

Çin'in, yabancı ülkelere polis danışmanları, çalışma ekipleri göndereceğini, 3 bin yabancı polis eğiteceğini ve onların kanun koruma kapasitesini artırmasına destek vereceğini ifade eden Bakan Vang, müşterek devriye faaliyetleri ve soruşturmalarla sınır aşırı suçlarla mücadele edeceğini belirtti.

Vang, Çin'in, Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2022'de önerdiği Küresel Güvenlik Girişiminin uygulamaya geçirilmesi için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu, "küresel kamu güvenliği yönetim sisteminin daha adil, makul ve etkili bir doğrultuda gelişimini teşvik edeceğini" vurguladı.

Forum marjında Rusya, Myanmar, Malezya, Zambiya ve Nikaragua'dan güvenlik yetkilileriyle bir araya gelen Vang, Çin'in telefon ve internet dolandırıcılığı ile uyuşturucu kaçakçılığı gibi sınır aşan suçlarda işbirliği yapmayı, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki altyapı projelerinin güvenliğini sağlamayı ve diğer ülkelere ceza yargısı alanında destek vermeyi amaçladığını dile getirdi.

Bu yıl "Değişen Koşullarda Kazan-Kazan İşbirliği: Küresel Kamu Güvenliği Topluluğunu İnşa Etmek" başlıklı foruma 122 ülkeden 2 bin 100 yetkilinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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