Çin, AB'nin biyodizel sektörüne korumacı önlemlerine karşı uyarıda bulundu

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BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, Avrupa Birliği'nin (AB) biyodizel sektörüne korumacı önlemler getirmeye yönelik planlarının büyük endişe kaynağı olduğunu belirterek söz konusu önlemlerin geri tepeceği uyarısında bulundu.

He, Perşembe günü düzenlenen olağan basın toplantısında, dünyanın en büyük biyodizel pazarı olan AB'nin büyük tüketim ihtiyaçlarına yönelik Çin'den biyodizel ithal ettiğini, bunun da yeşil dönüşüm ve enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Sözcünün açıklamaları, Avrupa Biyodizel Kurulu'nun 19 Temmuz'da yaptığı duyurunun ardından geldi. Kurul, aynı gün Avrupa Komisyonu'nun yayımladığı ön açıklama belgesinde, önümüzdeki dört hafta içinde Çin'den yapılan biyodizel ithalatlarına yüzde 12,8 ila 36,4 oranında geçici anti-damping vergileri uygulanacağını belirtmişti.

Sözcü, AB'nin Çin biyodizeline vergi uygulamasının üretim maliyetlerini artıracağını, AB'deki sektör ve tüketicilerin çıkarlarını zedeleyeceğini ve AB'nin yeşil dönüşüm çabaları ile Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğini engelleyeceğini belirtti.

Çin'in ticari tedbirlerin ihtiyatlı şekilde kullanılmasını savunduğunu ve AB'nin gereksiz korumacı politikalardan kaçınması gerektiğini belirten He, ülkesinin bu konuların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi ve haklı endişelerin dikkate alınması çağrısında bulunduğunu söyledi.