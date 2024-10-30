Çin, AB'nin Elektrikli Araç Gümrük Vergisini Kabul Etmedi

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulama kararını onaylamadıklarını ve bu kararı kabul etmediklerini söyledi.

Sözcü, Çarşamba günü bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının mantık dışı olduğunu, çok sayıda uyumsuzluk barındırdığını ve "adil rekabet" kisvesi altında gerçekleştirilen korumacı bir hamle olduğunu sık sık vurguladıklarını belirtti.

Çin'in konuyla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına itiraz başvurusu yaptığını hatırlatan sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını gözetme konusunda gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik fiyat taahhüt görüşmelerini sürdürmeye halen istekli olduğunu belirten sözcü, ticari anlaşmazlıkların her daim diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini savunduklarını ve bu çerçevede her türlü gayreti gösterdiklerini vurguladı.

İki tarafın teknik ekipleri an itibarıyla istişarelerde yeni bir aşamaya geçmiş durumda.

Sözcü, Avrupa tarafının "pragmatizm ve denge" ilkelerine riayet ederek ve birbirlerinin temel endişelerini dikkate alarak Çin'le yapıcı şekilde çalışması ve ticari sürtüşmelerin tırmanmasını önlemek üzere mümkün olan en kısa sürede karşılıklı şekilde kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaya çalışması temennisini dile getirdi.