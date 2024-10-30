Çin, AB'nin Elektrikli Araç Gümrük Vergisini Kabul Etmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, AB'nin Elektrikli Araç Gümrük Vergisini Kabul Etmedi

Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisi kararını reddetti.

30.10.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulama kararını onaylamadıklarını ve bu kararı kabul etmediklerini söyledi.

Sözcü, Çarşamba günü bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının mantık dışı olduğunu, çok sayıda uyumsuzluk barındırdığını ve "adil rekabet" kisvesi altında gerçekleştirilen korumacı bir hamle olduğunu sık sık vurguladıklarını belirtti.

Çin'in konuyla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'nün anlaşmazlıkların çözümü mekanizmasına itiraz başvurusu yaptığını hatırlatan sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını gözetme konusunda gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik fiyat taahhüt görüşmelerini sürdürmeye halen istekli olduğunu belirten sözcü, ticari anlaşmazlıkların her daim diyalog ve istişare yoluyla çözülmesini savunduklarını ve bu çerçevede her türlü gayreti gösterdiklerini vurguladı.

İki tarafın teknik ekipleri an itibarıyla istişarelerde yeni bir aşamaya geçmiş durumda.

Sözcü, Avrupa tarafının "pragmatizm ve denge" ilkelerine riayet ederek ve birbirlerinin temel endişelerini dikkate alarak Çin'le yapıcı şekilde çalışması ve ticari sürtüşmelerin tırmanmasını önlemek üzere mümkün olan en kısa sürede karşılıklı şekilde kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaya çalışması temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Güncel, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'nin Elektrikli Araç Gümrük Vergisini Kabul Etmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, AB'nin Elektrikli Araç Gümrük Vergisini Kabul Etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.