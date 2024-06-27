Çin, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesine Çinli firmaları dahil etmesine karşı çıkıyor

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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesine Çinli firmaları da dahil etme hamlesinden son derece rahatsız olduğunu ve buna kesinlikle karşı çıktığını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in tekrarlanan ikna çabalarına rağmen, AB'nin Rusya'ya yönelik 14. yaptırım paketine Çinli şirketleri de dahil ettiğini belirtti.

Sözcü, "Bunlar sınır aşan yargı yetkisi teşkil eden tek taraflı yaptırımlardır. Uluslararası hukukta hiçbir dayanakları olmadığı gibi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da yetkilendirilmemiştir" dedi.

Sözcü, Çin ve AB liderlerinin vardığı uzlaşıya aykırı olan hamlenin, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

AB'ye Çinli işletmeleri yaptırım listesine eklemeyi kayıtsız şartsız bırakma çağrısı yapan sözcü, Çinli firmaların meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.