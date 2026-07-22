Çin: AB'nin Sorunları Bizimle İlgili Değil

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Avrupa Birliği'nin (AB) ticaret ve ekonomi konusundaki sorunlarının temel nedeninin Çin ile bir alakası olmadığını belirterek, tam tersine sorunların ele alınmasında AB ile ortak hareket edebileceklerini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, AB ülke liderlerinin Çin'e ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 17 Temmuz'da düzenledikleri basın toplantısında, Çin ile AB arasındaki ticaret dengesizliği, sanayi sübvansiyonları ve renminbi döviz kuru konusundaki endişelerini dile getirmiş, buna karşın Fransa ve Almanya'nın Çin karşıtı olmadığını ve Çin'le bağlarını koparma niyeti bulunmadığını vurgulamıştı. Çin'in inovasyon alanındaki kayda değer başarılarının farkında olduklarını belirten liderler, ilgili konularda Çin ile açık diyalog kurmaya hazır olduklarını vurguladı. Liderler, Çin'in Avrupa'ya teknoloji transferi yapması ve Avrupa'da istihdam yaratması gerektiğini de ifade etti.

Çin'in, Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerine yönelik konularda tutumunu defalarca açıkça ortaya koyduğunu hatırlatan Lin, Çin'in AB ile arasındaki ekonomik ve ticari farklılıklara büyük önem verdiğini ve iki tarafın da söz konusu farklılıkları diyalog, istişare ve politika etkileşimi yoluyla uygun şekilde çözebileceğine inandığını söyledi.

Lin, "Bu farklılıklar, Çin ile AB arasındaki karşılıklı güven ve işbirliğine engel teşkil etmemeli, Çin'le bağları koparma ve tedarik zincirlerinden ayrılma için bir bahane olmamalı ve daha da önemlisi, Çin'e karşı asılsız suçlamalarda bulunmak için mazeret olarak kullanılmamalıdır" dedi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde yürütülen uluslararası ticaretin iki yönlü bir süreç olduğunu ve zorlama içermediğini belirten Lin, "Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkileri özü itibarıyla kazan-kazan niteliğine sahiptir. Çin'in Avrupa'ya karşı ticaret fazlası elde etmek gibi bir hedefi olmadı. Çin-AB ticaret yapısı, uluslararası iş bölümü ve rekabet avantajları gibi birçok faktör tarafından şekillendirilmektedir" dedi. Çin'in her zaman DTÖ kurallarına ve serbest ticaret, adil rekabet ve açık işbirliği gibi piyasa ekonomisinin temel normlarına uyduğunu vurgulayan Lin, DTÖ'nün Çin'deki sübvansiyonları yasaklaması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Çin'in endüstriyel rekabet gücünün, eksiksiz endüstriyel sistemi, devasa pazarı ve sağlam inovasyon ekosisteminin avantajlarından kaynaklandığını vurgulayan Lin, Çinli şirketlerin üstün gayretleri ve uzun vadeli adanmışlığının da rekabet gücünü desteklediğini ifade etti.

Lin, "Çin, sorumluluk sahibi büyük bir ülke. Döviz kurunu hiçbir zaman manipüle etmedik ve ticaret anlaşmazlıkları gibi dış kaynaklı aksaklıklardan korunmak için döviz kurunu bir araç olarak kullanmak şöyle dursun, rekabet avantajı elde etmek için de para birimimizi düşük göstermeyeceğiz" dedi.