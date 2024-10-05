Çin, AB'ye Ticaret Anlaşmazlığını Çözme Çağrısı Yaptı

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BEİJİNG, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Avrupa Komisyonu'nu gerçek anlamda siyasi irade sergileyerek doğru yol alan ticaret anlaşmazlıklarını istişarelerle çözme yoluna geri dönmeye çağırdı.

Açıklama, Cuma günü komisyonun Çin'den yapılan bataryalı elektrikli araç ithalatlarına nihai olarak ek gümrük vergisi getirme önerisinin Avrupa Birliği Üye Devletleri'nden gerekli desteği almasının ardından geldi.

"Çin, Avrupa Birliği tarafının nihai karar taslağına güçlü şekilde karşı çıkmakla birlikte AB'nin konuyu görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturma çabalarını sürdürme konusundaki siyasi iradesini de not etmiştir" diyen Sözcü, iki taraftan teknik ekiplerin 7 Ekim'de görüşmelerini sürdüreceğini belirtti.

AB tarafını ek gümrük tarifeleri getirmenin tehlikesi konusunda dikkatli olmaya davet eden bakanlık, böyle bir uygulamanın herhangi bir sorunu çözmeyeceğini, sadece Çinli işletmelerin Avrupa'da yatırım işbirliği konusundaki güven ve kararlığını sarsıp işbirliğinden engelleyeceğini vurguladı.

Sözcü, "Çin'in pozisyonu tutarlı ve nettir. Çin, bu olayda AB'nin adil olmayan, yasadışı ve makul olmayan korumacı politikalarına güçlü şekilde karşı çıkmaktadır ve AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara ek telafi edici gümrük vergileri getirmesine kararlılıkla karşı çıkmaktadır. Çin, Çinli işletmelerin çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere olası tüm önlemleri alacaktır" dedi.