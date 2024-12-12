Çin, ABD ile Ticaret İletişimine Açık

Güncel

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, yeni ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret ekibiyle irtibat ve iletişime açık olduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında Çin tarafının, iki taraf arasındaki iletişim ve etkileşim mekanizması aracılığıyla ABD Ticaret Bakanlığı ile yakın iletişimi sürdürdüğünü belirtti.

He, tek taraflı olarak uygulanan gümrük vergilerine sürekli itiraz eden Çin'in, ABD ile diyalog ve koordinasyonu güçlendirmeye, farklılıkları uygun şekilde yönetmeye ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri temelinde ikili ekonomi ve ticaret ilişkilerinde istikrarlı ve uzun vadeli büyüme sağlamaya istekli olduğunu ifade etti.