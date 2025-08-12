Çin, ABD Kuruluşlarına Yönelik Önlemleri Sürecek

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, belirli ABD kuruluşlarına yönelik güvenilir olmayan kuruluşlar listesi önlemlerinin askıya alınması sürecini salı günü itibarıyla devam ettirecek ya da bu önlemleri kaldıracak.

Çin, 4 ve 9 Nisan tarihlerinde güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklediği 17 ABD kuruluşunun Çin ile ilgili ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunmasını ve ülkede yeni yatırımlar yapmasını yasaklamıştı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen üst düzey Çin-ABD ekonomi ve ticaret toplantısında varılan mutabakat doğrultusunda, 4 Nisan'da uygulamaya konulan güvenilir olmayan kuruluşlar listesi önlemlerinin askıya alınması süreci 90 gün daha uzatılırken, 9 Nisan'da açıklanan önlemlerse kaldırıldı.

Bu kuruluşlarla işlem yapmak isteyen yerli şirketlerin başvuruda bulunabileceğini kaydeden bakanlık, güvenilir olmayan kuruluşlar listesi çalışma mekanizması yoluyla başvuruların incelenerek uygun olanların onaylanacağını belirtti.