Çin, ABD'li Silah Şirketlerine Yaptırım Uygulayacak

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BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin, Taiwan bölgesine silah satışı yapan ABD'li dokuz askeri şirkete yönelik karşı önlemler uygulayacak.

Karar, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde Çarşamba günü yayımlandı. ABD'nin son dönemde bir kez daha Taiwan bölgesine silah satma planları açıkladığına işaret edilen kararda, bunun tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiği, Çin'in içişlerine müdahale anlamına geldiği ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar verdiği ifade edildi.

Kararda Çin'in Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası'nın 3, 4, 6, 9 ve 15. Maddeleri uyarınca Sierra Nevada Corporation, Stick Rudder Enterprises LLC, Cubic Corporaton, S3 AeroDefense, TCOM, Limited Partnership, TextOre, Planate Management Group, ACT1 Federal ve Exovera şirketlerine karşı alınan karşı önlemler şöyle sıralandı:

"Çin'deki taşınır, taşınmaz ve diğer mülkler dondurulacak.

Çin'deki kuruluş ve bireylerin yukarıda belirtilen işletmelerle işlem, işbirliği ve diğer faaliyetlerde bulunmaları yasaklanacak."

Karar, 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.