Çin, ABD\'li şirketlerin 15. Beş Yıllık Plan fırsatlarına ortak olmasını istiyor

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, ABD'li şirketler de dahil olmak üzere yabancı şirketlerin Çin'deki varlıklarını genişletmelerini ve ülkenin 15. Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) hayata geçirilmesiyle doğacak büyüme fırsatlarından yararlanmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurumu olan Komisyon, perşembe günü ülkedeki Amerikan Ticaret Odası, Çin-ABD İş Konseyi ve Çin'de faaliyet gösteren 60'tan fazla ABD'li şirketten yaklaşık 100 temsilcinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında açıklamalarda bulundu.

Komisyon, ABD'li şirketlerin iki ülke arasında köprü görevi üstlenmesini, ikili işbirliği potansiyelini değerlendirmesini ve daha fazla ortak projenin hayata geçirilmesine katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

Komisyon yetkilileri toplantıda, Çin'in 15. Beş Yıllık Planı'nın ana hatlarını açıklayarak, beş yıllık dönemde yabancı yatırım çekmeye yönelik politikalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Çin'deki Amerikan Ticaret Odası, Çin-ABD İş Konseyi ile modern tarım, tüketici elektroniği, ileri teknoloji, biyotıp, endüstriyel üretim ve elektrik enerjisi gibi sektörlerde faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin temsilcileri de ilgili Çinli yetkililerle gündemlerindeki konulara ilişkin derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin, 15. Beş Yıllık Plan döneminde yüksek standartlı dışa açılımı ilerletmeyi ve yabancı yatırımcıların Çin pazarında gelişimini destekleyecek bir dizi politikayı hayata geçirmeyi planlıyor.

15. Beş Yıllık Plan'ın ana hatlarında, yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik çabaların artırılması, yabancı yatırımcılar için iş ortamının daha da iyileştirilmesi ve ilgili hizmet ve güvencelerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.