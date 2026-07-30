Çin, ABD'nin Ayrımcı Kapsam Listesini Eleştirdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Ayrımcı Kapsam Listesini Eleştirdi

Çin, ABD\'nin Ayrımcı Kapsam Listesini Eleştirdi
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yabancı ürünleri hedef alan kararını ayrımcı buldu ve itiraz etti.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun, yabancı menşeli güç invertörleri ve gelişmiş robotik cihazları "Kapsam Listesi'ne" ekleme kararını eleştirerek, kararın Çinli şirket ve ürünlere yönelik ayrımcılık ve baskı anlamına geldiğini söyledi.

Listeye eklenen ürünler, komisyonun onayını alamadıkları için ABD pazarına giremiyor.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında, ABD tarafının, söz konusu önlemleri derhal kaldırması ve hatalı uygulamalarına son vermesi gerektiğini belirtti.

Çin'in diplomatik kanallardan defalarca girişimlerde bulunduğuna ve ölçülü bir yaklaşım benimsediğine dikkat çeken sözcü, buna karşın komisyonun, yeni kısıtlayıcı tedbirler getirmeye ve var olanları da artırmaya devam ettiğini ifade etti. Sözcü, bu durumun Çin'in meşru ticari çıkarlarına ciddi zarar verdiğini, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarını zedelediğini ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozduğunu vurguladı.

Sözcü, ulusal güvenlik kavramını aşırı şekilde genişleten ABD'nin, iki ülkenin de sanayi sektörlerinden yapılan güçlü çağrıları göz ardı ederek, idari önlemleri, ticari işlemler ve faaliyetlerin olağan akışına müdahale etmede bir araç olarak kullandığını söyledi.

Sözcü, "bağları koparma ve tedarik zincirini kesintiye uğratma" arayışının, tipik bir pazarı bozma ve tek taraflı zorbalık örneği olduğunu ifade etti.

Sözcü, ABD'nin bu yönde ilerlemekte ısrar etmesi halinde, meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere kararlı karşı önlemler alacaklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Ayrımcı Kapsam Listesini Eleştirdi - Son Dakika

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