Çin, ABD'nin Çin tarafından desteklenen savunma sanayi üssü iddialarına karşı çıkıyor

Güncel

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Rusya'da "Çin tarafından desteklenen savunma sanayi üssü" bulunduğuna dair ABD'nin devam eden asılsız ve yanlış iddialarına kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi.

Lin'in açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 2024 NATO Kamu Forumu'nda Çin'e yönelttiği sözde destek suçlamasının ardından geldi.

Lin, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, "ABD tarafından yapılan hatalı açıklamalar karşısında son derece rahatsız olduğumuzu ve kesin itirazımızı dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.