Çin, ABD'nin Çin yapımı elektrikli otomobillerin veri güvenliği soruşturmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Çin yapımı elektrikli otomobillerin veri güvenliği soruşturmasına tepki gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin yapımı elektrikli otomobillerin veri güvenliğine ilişkin soruşturma başlatmasına ticari korumacılık olarak değerlendirerek tepki gösterdi. Çin, otomobil sektörünün tüm küresel şirketlere açık olduğunu ve ABD'nin ekonomik meseleleri siyasileştirerek kendi otomotiv sanayisine zarar verdiğini belirtti. Çinli yetkili, Çin yapımı otomobillerin teknolojik inovasyon ve üstün kalite ile öne çıktığını vurgulayarak ABD'yi adil rekabet ilkelerine saygı göstermeye çağırdı.

02.03.2024 09:37
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Pekin yönetimi, ABD'nin Çin yapımı elektrikli otomobillerin veri güvenliğine yönelik olası risklerine ilişkin soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin ticari korumacılık güdüsüyle hareket ettiğini, Çin yapımı otomobillerin Amerikan pazarına erişimini engellemek istediğini savundu.

Çin'in otomobil sektörünün ABD'li üreticiler dahil tüm küresel şirketlere açık olduğunu ifade eden Sözcü Mao, "ABD'nin ekonomik ve ticari meseleleri siyasileştirmesi yalnızca kendi otomotiv sanayisinin gelişimine zarar verir." dedi.

Mao, Çin yapımı otomobillerin, "adil olmayan pratiklerle" değil, yoğun piyasa rekabeti içinde teknolojik inovasyon ve üstün kalite ile öne çıktığına işaret ederek "ABD'yi, piyasa ekonomisine ve adil rekabet ilkelerine saygı göstermeye, ulusal güvenlik kavramının sınırlarını genişleterek Çinli şirketlere ayrımcı baskı uygulamaya son vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, internet bağlantılı elektrikli araçların Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerine yönelik potansiyel ulusal güvenlik riskleri nedeniyle Çin'den ithal edilen elektrikli otomobiller üzerine soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Çin yapımı elektrikli otomobillerin veri güvenliği soruşturmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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